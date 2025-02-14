В частности, украинские фармацевтические компании заставят уменьшить цены на 100 препаратов, которые пользуются наибольшим спросом на 30%, начиная с 1 марта, об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

Также на тему В Польше хотят отменить бесплатное медобслуживание для украинцев – что известно

Кроме того, во исполнение решения СНБО, Кабинет Министров внедряет дополнительные шаги для уменьшения цен на лекарства.

Как планируют уменьшить цены на лекарства

Установление лимита на торговую наценку для аптек – не более 35% для безрецептурных лекарств и регрессивной шкалы для рецептурных. Поставщики получат право добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от категории препарата.

Усиление контроля за обеспечением больниц необходимыми медикаментами, чтобы пациенты получали их бесплатно.

В рамках инициативы "Зимняя поддержка" значительно расширена программа "Доступные лекарства", на что в бюджете предусмотрено более 6 миллиардов гривен.

Улучшение доступности медицинских препаратов в разных регионах. "Укрпочта" обеспечивает бесплатную доставку лекарств по всей территории страны, а мобильные аптеки, запущены Правительством в прошлом году, уже работают в 650 населенных пунктах.

Начиная с июля 2025 года, все аптеки обязаны подписать договор с НСЗУ и присоединиться к программе "Доступные лекарства" для отпуска препаратов.

Эти меры сделают лекарства более доступными для каждого украинца, обеспечив прозрачное ценообразование и расширение сети услуг,

– отметил Шмыгаль.

Критика инициативы снижения цены на лекарства

Многие эксперты отмечают, что такие действия могут привести к дефициту лекарств, ведь цена формируется под влиянием многих факторов. А принудительное ее снижение может привести к тому, что фармкомпаниям будет невыгодно выпускать препараты, на которые будет действовать скидка.

Соучредитель Украинского центра здравоохранения и бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, отметил, что люди со скромными доходами не должны покупать жизненно необходимые препараты.

Пытаться регулировать цены на рынке (если только речь не идет о нарушении законов) – это потеря времени. Это всегда делает только хуже. Таких попыток было уже много, слишком много. Последняя – уменьшение НДС на лекарства до 7% (другие товары имеют 20%). Это действует до сих пор, а лекарства "дешевле" не становятся,

– объяснил Павел Ковтонюк.

Он добавил, чтобы развивать экономику – нужно меньше регулировать рынки и увеличивать программы покрытия лекарств для малоимущих.