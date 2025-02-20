Науковці виявили, що йерба мате може відігравати роль у регулюванні рівня цукру в крові та підтримці здорового метаболізму. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що активні сполуки цього напою впливають на гормони інкретини, зокрема GLP-1 і GIP, які контролюють апетит і рівень інсуліну, інформує 24 Канал.

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Що таке йерба мате

Йерба мате – традиційний напій із Південної Америки, який готують із висушеного листя падуба парагвайського (Ilex paraguariensis). Він поєднує у собі властивості кави та зеленого чаю, надаючи енергію та сприяючи концентрації. Напій містить натуральний кофеїн, антиоксиданти та вітаміни, що робить його популярним серед прихильників здорового способу життя.

Детальніше про користь чаю

Експерименти на тваринах довели, що регулярне вживання йерба мате підвищує рівень GLP-1, що сприяє відчуттю ситості та стабілізації рівня глюкози. Проте сам напій безпосередньо не стимулював вироблення цього гормону – ефект досягався через ферулову кислоту, яка розщеплюється в кишечнику під впливом кишкових бактерій.

Чи допомагає йерба мате контролювати вагу

Хоча результати досліджень виглядають багатообіцяючими, поки що зарано робити остаточні висновки щодо ефективності йерба мате для схуднення. У 2019 році в журналі Nutrition Journal було опубліковане дослідження, у якому брали участь 142 людини.

Випробувані, які щодня вживали йерба мате, мали вищий рівень антиоксидантного ферменту PON-1 та "хорошого" холестерину (ЛПВЩ) порівняно з тими, хто пив зелений або яблучний чай.

Йерба мате також може підтримувати обмін речовин і допомагати розщеплювати жири, проте його не можна розглядати як "чарівний" засіб для схуднення. Довготривалі результати досягаються лише за умови збалансованого харчування та фізичної активності.