Над дослідженням працювала команда дослідників з Ноттінгемського університету, їх висновки уже опубліковані, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Раніше, ніж ви могли подумати: встановили вік, коли пришвидшується старіння мозку

Що довели вчені

На думку фахівців, частота прийняття душу не має безпосереднього впливу на сухість шкіри. Однак шкіра може пересушитися через інші фактори, такі як тривалість перебування у воді, висока температура води та склад гелів для душу.

"Ми нещодавно завершили дослідження, в якому брали участь пацієнти з екземою. Результати стали для нас несподіванкою", – зазначила дерматологиня, професорка університету Розалінда Сімпсон.

Довідково. У дослідженні взяли участь 438 пацієнтів із екземою (запальним захворюванням шкіри, що проявляється у вигляді висипів, свербіжу та печіння).

Їх поділили на дві групи:

одна повинна була приймати душ або ванну не менше шести разів на тиждень,

а інша – лише один чи два рази на тиждень.

Ми очікували, що частіше купання може призвести до більшого пересушування шкіри та погіршення симптомів екземи, але цього не сталося. Дослідження не виявило жодних змін у симптомах між тими, хто мився щодня, і тими, хто робив це рідше,

– пояснила Розалінда Сімпсон.

Що ж посилює відчуття сухості після душу

Проте, за словами дослідників, існують інші фактори, що можуть спричиняти сухість шкіри. Зокрема, температура води та час, проведений у воді.

"Чим довше ви перебуваєте у воді, тим більше вона може висушити вашу шкіру. Тому короткий і прохолодний душ є кращим варіантом", – зазначила дерматологиня.

Вона також додала, що засоби для душу, мило та гелі для гоління можуть значно впливати на стан шкіри.

Довідково. Складники, такі як метилізотіазолінон, метилхлорізотіазолінон, сульфати та парабени, які часто входять до складу цих засобів, можуть посилювати сухість шкіри.

Тож, фахівці порадили обирати продукти з мінімальною кількістю інгредієнтів, уникаючи надмірної кількості ароматизаторів та консервантів.