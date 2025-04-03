Над исследованием работала команда исследователей из Ноттингемского университета, их выводы уже опубликованы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Раньше, чем вы могли подумать: установили возраст, когда ускоряется старение мозга

Что доказали ученые

По мнению специалистов, частота принятия душа не имеет непосредственного влияния на сухость кожи. Однако кожа может пересушиться из-за других факторов, такие как продолжительность пребывания в воде, высокая температура воды и состав гелей для душа.

"Мы недавно завершили исследование, в котором участвовали пациенты с экземой. Результаты стали для нас неожиданностью", – отметила дерматолог, профессор университета Розалинда Симпсон.

Справочно. В исследовании приняли участие 438 пациентов с экземой (воспалительным заболеванием кожи, проявляющимся в виде высыпаний, зуда и жжения).

Их разделили на две группы:

одна должна была принимать душ или ванну не менее шести раз в неделю,

а другая – только один или два раза в неделю.

Мы ожидали, что чаще купания может привести к большему пересушиванию кожи и ухудшению симптомов экземы, но этого не произошло. Исследование не выявило никаких изменений в симптомах между теми, кто мылся ежедневно, и теми, кто делал это реже,

– объяснила Розалинда Симпсон.

Что же усиливает ощущение сухости после душа

Однако, по словам исследователей, существуют другие факторы, которые могут вызывать сухость кожи. В частности, температура воды и время, проведенное в воде.

"Чем дольше вы находитесь в воде, тем больше она может высушить вашу кожу. Поэтому короткий и прохладный душ является лучшим вариантом", – отметила дерматолог.

Она также добавила, что средства для душа, мыло и гели для бритья могут значительно влиять на состояние кожи.

Справочно. Составляющие, такие как метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, сульфаты и парабены, которые часто входят в состав этих средств, могут усиливать сухость кожи.

Поэтому, специалисты посоветовали выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов, избегая чрезмерного количества ароматизаторов и консервантов.