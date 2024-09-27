Варто зауважити, що кожен випадок розглядатимуть індивідуально. Про це повідомляє МОЗ у фейсбуці.

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При якому болю виписуватимуть медичний канабіс

Так, медичний канабіс дозволили пацієнтам, які мають хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:

злоякісні новоутворення;

діабетичну нейропатію;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгію внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресію нервових корінців та сплетінь при захворюваннях;

мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;

поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.

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Також канабідіол дозволили пацієнтам, які мають нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень. І втрату ваги, пов'язану з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими ВІЛ.

А ще людям з хворобою Паркінсона, синдромом де ля Туретта та рефрактерною (фармрезистентною) епілепсією.

Крім цього, також його можна при захворюваннях, що викликають судомні напади у дітей:

синдром Леннокса – Гасто;

синдром Драве;

туберозний склероз.

Що стосується інших захворювань, то канабідіол можуть призначити за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Медичний канабіс призначатимуть у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти. Перелік хвороб і станів заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень,

– наголосили в МОЗ.

Як отримати ліки на основі медичного канабісу

Отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом. Його видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги.

Дозування та режим приймання визначатиме лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.

Усі призначення фіксуватимуть в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).