Перший у своєму класі препарат Cobenfy отримав схвалення FDA для лікування дорослих з шизофренією. Ліки являти собою перший антипсихотик, який цілиться на холінергічні рецептори, а не на дофамінові.

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Проблеми в лікуванні шизофренії

Близько 24 мільйонів людей у світі живуть із шизофренією, приблизно 2,8 мільйона людей страждають від цієї недуги в США. Але лише 1,6 мільйона цих американських пацієнтів отримують лікування. Це значною мірою пов'язано з великим ризиком побічних ефектів від наявних на ринку медикаментів проти шизофренії. Серед пацієнтів, які лікуються, близько 70% з часом припиняють приймати ліки через це.

Побічні ефекти медикаментів проти шизофренії включають збільшення ваги, розлади руху, сонливість та мʼязові спазми. Для порівняння, основні побічні ефекти Cobenfy короткотривалі та включають нудоту, блювоту та запори, які легко лікуються.

Як діє новий препарат Cobenfy

Новий препарат Cobenfy створила фармкомпанія Bristol Myers Squibb. Він допомагає полегшити марення, які виникають при шизофренії, але при цьому діє на іншу область мозку.

На відміну від старих медикаментів проти шизофренії, які ціляться на дофамінові рецептори, Cobenfy має "вибірковий вплив" на мускаринові рецептори M1 і M4. Порівняно з дофаміновими рецепторами, рецептори M1 та M4 впливають на симптоми шизофренії – галюцинації та марення.

BMS – виробник ліків – планує встановити ціну на місячний запас Cobenfy у розмірі 1850 доларів, або 22500 доларів на рік, що відповідає вартості інших антипсихотиків у США.