Споживання антибіотиків без консультації з медичним фахівцем є ризикованою практикою. Тому так важливо знати захворювання, для яких не потрібно використовувати ці ліки, зазначає Міністерство охорони здоров'я України.

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Антибіотикорезистентність - що це? Це явище природної чи набутої стійкості мікроорганізмів (бактерій, вірусів, грибів, паразитів) до антимікробних препаратів.

Які захворювання не лікують антибіотики

Грип та застуда. Антибіотики ефективні проти бактерій, але не впливають на віруси, такі як грип. Їх призначення можливе лише у разі діагностування бактеріальної інфекції разом із вірусною.

Бронхіт, синусит, отит. Ці захворювання можуть бути як вірусними, так і бактеріальними. Визначення причин їхнього виникнення та потребу в антибіотиках може здійснити тільки лікар за результатами аналізів та додаткових обстежень.

Запалення очей. Автоматична купівля антибіотичних крапель у разі почервоніння очей може бути шкідливою. Такі препарати слід використовувати лише за рекомендацією лікаря, коли достеменно відомо, що викликало інфекцію.

Порізи. Тільки 3% ран інфікуються, тому застосування антибіотиків при невеликих порізах часто є зайвим. Лікарі можуть назначати їх в окремих серйозних випадках, наприклад, при діабеті або значних пошкодженнях шкіри.

Профілактика захворювань. Антибіотики не використовуються для профілактики; вони не запобігають, а лікують наявну інфекцію. Медичні рекомендації щодо профілактики захворювань можна отримати у лікаря.