Молочниця, відома також як вагінальний кандидоз, виникає через патогени – гриби типу Candida. Це захворювання може вражати різні органи, але найчастіше трапляється вагінальне ураження, пише Mayo Clinic.

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Симптоматика молочниці включає:

свербіж або подразнення вагінальної зони;

біль при статевому акті;

дискомфорт під час сечовипускання;

незвичайні виділення з піхви.

Симптоми можуть коливатися від легких до таких, що серйозно знижують якість життя.

Чому молочниця виникає через антибіотики

Причини виникнення молочниці при прийманні антибіотиків полягають у тому, що грибки Candida, які є частиною нормальної мікрофлори шкіри, порожнини рота та піхви, за певних умов можуть активно розмножуватись та викликати інфекції.

Ризик розвитку молочниці збільшують вагітність, застосування гормональних контрацептивів, цукровий діабет та приймання антибіотиків, які змінюють баланс мікрофлори та зменшують кількість захисних лактобактерій.

Що робити якщо виникла молочниця після антибіотиків

Найкраще звернутися до гінеколога для точної діагностики та лікування. Кандидоз можна переплутати з іншими захворюваннями, тому важливо отримати правильне лікування, яке може включати місцеве (свічки, креми), так і системне (приймання протигрибкових препаратів, наприклад флуконазолу).

Якщо після антибіотиків симптоми молочниці так і не виникли, приймати ліки тільки з метою профілактики не потрібно. Партнер також перебуває у відносній безпеці: кандидоз не належить до інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Однак є дані, згідно з якими ризик зараження під час статевого акту все ж таки трохи підвищується, особливо при оральному сексі. З появою ознак даного захворювання партнеру треба буде консультація лікаря.