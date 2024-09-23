Причини відсутності менструації

Аменорея може виникати з багатьох причин. Деякі з них є природними, інші можуть бути результатом приймання ліків або симптомом захворювання. Жінки не мають менструації під час вагітності, годування груддю та менопаузи, що є нормою, пише Mayo Clinic.

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Менструальний цикл може перерватись через використання контрацептивів, імплантатів та деяких спіралей. Після їхнього скасування може знадобитися час, щоб відновити звичайний цикл.

Це вважається безпечним: дослідження показують, що оральні контрацептиви не збільшують загальний ризик раку. Наприклад, ризик раку молочної залози та шийки матки може збільшуватися, однак, ризик раку ендометрію, яєчників та колоректального раку зменшується.

Менструальний цикл може припинитися через приймання ліків: антипсихотичні засоби, антидепресанти, ліки проти тиску та алергії, а також хімієтерапія раку. Ще одна поширена причина аменореї – це гормональна недостатність. Це може статися при синдромі полікістозних яєчників або порушень щитоподібної залози.

Інші причини відсутності місячних

У жінок з низькою масою тіла – якщо вага на 10% нижча від норми, це може порушити гормональні функції та придушити овуляцію.

– якщо вага на 10% нижча від норми, це може порушити гормональні функції та придушити овуляцію. У спортсменок через низький рівень жиру, стрес та високу фізичну активність.

через низький рівень жиру, стрес та високу фізичну активність. У жінок з важким стресом – це може вплинути на гіпоталамус, який контролює вироблення гормонів.

Наскільки небезпечна відсутність менструації

Аменорея не загрожує життю, але деякі її причини можуть мати тривалі наслідки. Брак естрогену послаблює кістки та збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Дослідження показують, що у жінок з аменореєю вищі ризик переломів стегна та зап’ястя.

Також можливі проблеми з фертильністю: неможливо завагітніти без овуляції, а гормональні збої можуть спричинити викидень.

Раніше вважалося, що чим менше жінка овулює, тим краще для неї. Але свіжі дані вказують на протилежний ефект: вчені вважають, що нерегулярна менструація збільшує ризик передчасної смерті (смерть вважається передчасною до 70 років). Вони спостерігали майже 80 тисяч людей протягом 25 років і помітили, що жінки з епізодичною менструацією померли швидше.

Якщо менструації протягом декількох місяців немає, не панікуйте. Дослідження встановили лише зв'язок між нерегулярною менструацією та раком, але не доводили цього. Важливо врахувати причину збоїв в циклі та тривалості аменореї, оскільки це може вплинути на здоров'я.