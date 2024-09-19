Про це розповіла лікарка-гінекологиня Оксана Негрич у своєму блозі.

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Що таке інтимне омолодження

"Маніпуляції з метою інтимного омолодження проводяться, щоб зробити вульву більш симетричною. Будьмо відвертими: максимально схожою на вульву дівчат препубертатного віку". Або змінити піхву так, щоб проникнення в неї було "тіснішим" і "приємнішим", – зазначила гінекологиня.

Однак, лікарка наголосила, що існує принципова різниця між реконструктивними та косметичними вульвавагінальними процедурами. Адже, для покращення функціонування іноді справді показані різні втручання, в тому числі оперативні.

Зокрема, Оксана Негрич перераувала можливі покази до реконструктивних процедур: лікування нетримання сечі, опущення органів малого таза, наслідків пологових травм (не всім).

Небезпечні тенденції

Втім, на думку гінекологині, наразі, вона бачить небезпечну тендецію реклами різних медичних послуг" з начебто безневинною метою" зробити секс кращим, жінку впевненішою в собі і красивішою.

Здавалося б, нічого страшного. На практиці – все більше жінок починають хвилюватися з приводу своєї нормальності і шукають проблеми там, де їх насправді нема,

– наголосила Оксана Негрич.

Чи безпечні подібні маніпуляції

Лікарка також підкріпила свої спостереження фактами: більшість подібних процедур не пройшли якісних клінічних досліджень і не мають показів та сертифікації для застосування саме в гінекології.

Ба більше, хірургічні втручання – це також завжди ризики ускладнень.

"Та погодьтеся одна справа вдаватися до цих ризиків через об'єктивну проблему, інша – через вплив медіа, критику партнера чи ще гірше лікаря", – додала Негрич.

Можливі ускладнення:

опіки, рубцеві зміни,

інфекційні ускладнення,

постійне відчуття подразнення,

біль під час проникнення,

вульводинія,

зміна сексуальних відчуттів.

"Зовнішній вигляд НЕ дорівнює функція, не існує поняття "стара" вульва, тому варто зважувати наскільки бажання змінювати себе – реально внутрішнє прагнення, а не навʼязаний комплекс. Існує величезна кількість варіантів як можуть виглядати статеві органи в абсолютній нормі в здорових жінок", – зауважила гінекологиня.

Також вигляд статевих органів в нормі змінюється з віком, після пологів, в міру зміни ваги. І переди тим, як зважуватись на різні маніпуляції слід упевнитись в їх доцільності. Лікарка радить проконсультуватися у декількох спеціалістів і зважте ризики.