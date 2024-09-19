Про це розповіла лікарка-гінекологиня Оксана Негрич у своєму блозі.
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Що таке інтимне омолодження
"Маніпуляції з метою інтимного омолодження проводяться, щоб зробити вульву більш симетричною. Будьмо відвертими: максимально схожою на вульву дівчат препубертатного віку". Або змінити піхву так, щоб проникнення в неї було "тіснішим" і "приємнішим", – зазначила гінекологиня.
Однак, лікарка наголосила, що існує принципова різниця між реконструктивними та косметичними вульвавагінальними процедурами. Адже, для покращення функціонування іноді справді показані різні втручання, в тому числі оперативні.
Зокрема, Оксана Негрич перераувала можливі покази до реконструктивних процедур: лікування нетримання сечі, опущення органів малого таза, наслідків пологових травм (не всім).
Небезпечні тенденції
Втім, на думку гінекологині, наразі, вона бачить небезпечну тендецію реклами різних медичних послуг" з начебто безневинною метою" зробити секс кращим, жінку впевненішою в собі і красивішою.
Здавалося б, нічого страшного. На практиці – все більше жінок починають хвилюватися з приводу своєї нормальності і шукають проблеми там, де їх насправді нема,
– наголосила Оксана Негрич.
Чи безпечні подібні маніпуляції
Лікарка також підкріпила свої спостереження фактами: більшість подібних процедур не пройшли якісних клінічних досліджень і не мають показів та сертифікації для застосування саме в гінекології.
Ба більше, хірургічні втручання – це також завжди ризики ускладнень.
"Та погодьтеся одна справа вдаватися до цих ризиків через об'єктивну проблему, інша – через вплив медіа, критику партнера чи ще гірше лікаря", – додала Негрич.
Можливі ускладнення:
- опіки, рубцеві зміни,
- інфекційні ускладнення,
- постійне відчуття подразнення,
- біль під час проникнення,
- вульводинія,
- зміна сексуальних відчуттів.
"Зовнішній вигляд НЕ дорівнює функція, не існує поняття "стара" вульва, тому варто зважувати наскільки бажання змінювати себе – реально внутрішнє прагнення, а не навʼязаний комплекс. Існує величезна кількість варіантів як можуть виглядати статеві органи в абсолютній нормі в здорових жінок", – зауважила гінекологиня.
Також вигляд статевих органів в нормі змінюється з віком, після пологів, в міру зміни ваги. І переди тим, як зважуватись на різні маніпуляції слід упевнитись в їх доцільності. Лікарка радить проконсультуватися у декількох спеціалістів і зважте ризики.