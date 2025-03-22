Як манго впливає на рівень інсуліну
Дослідження, проведене за участю 48 добровольців віком від 20 до 60 років, показало цікаві результати, про які розповідає 24 Канал.
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Учасники експерименту були поділені на дві групи:
- Перша група щодня споживала дві чашки свіжого манго
- Друга група отримувала таку ж кількість калорій із італійського морозива
Протягом 4 тижнів їхній звичний раціон та спосіб життя залишалися незмінними. І ось, які резуьтати вчені помітили:
- У групі, що їла манго, рівень інсуліну значно знизився
- У групі, яка вживала морозиво, таких змін не відбулося
- Показники запалення та рівень цукру залишилися стабільними
Зауважте. Це означає, що манго може стати здоровою альтернативою калорійним десертам, не погіршуючи обмін речовин і не сприяючи розвитку діабету.
Манго та контроль ваги
Ще один несподіваний висновок дослідження полягає в тому, що люди, які їли манго, не набрали зайвої ваги. При цьому у контрольній групі, що споживала морозиво, учасники усе ж мли збільшення ваги.
Таким чином, манго не сприяє ожирінню, попри поширені міфи про його високий вміст цукру.
Чому варто додати манго до раціону
Манго не лише допомагає підтримувати рівень інсуліну, а й має інші переваги для здоров’я:
- Містить багато клітковини, що покращує травлення та знижує рівень холестерину
- Є потужним антиоксидантом, захищаючи клітини від старіння
- Регулює артеріальний тиск завдяки високому вмісту калію
- Багате на каротиноїди, які підтримують здоровий зір і зміцнюють імунітет