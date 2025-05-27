Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Житель Сумщини помер від тропічної малярії

Про смертельний випадок розповіла заступниця головного державного санітарного лікаря Сумської області Галина Зайцева.

Сумчанин нещодавно повернувся з туристичної поїздки до Танзанії (острів Занзібар). Чоловік захворів на первинну тропічну малярію. На жаль, 25 травня він помер.

В обласному центрі зазначили, що останні випадки малярії на Сумщині реєструвались у 2019 році. Зокрема, 2 у Сумах і 1 в Конотопі.

Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря,

– наголосила Галина Зайцева.

Що відомо про малярію Це загрозливе для життя захворювання, яке передається через укуси комарів.

Підхопити можна майже у 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній і Північній Америці.

Симптоми малярії з'являються через 7 – 15 днів після укусу інфікованого комара.

Перші ознаки, – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко. Це ускладнює виявлення хвороби.

Як вберегтися від малярії, якщо плануєте подорож до тропічних країн

Перед поїздкою обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Дізнайтеся, які профілактичні препарати (наприклад, протималярійні) необхідні для регіону, куди прямуєте.

Важливо! Малярія потребує профілактичного прийому медикаментів до, під час та після поїздки.

Подбайте про захист від укусів комарів. Зокрема, використовуйте репеленти, спіть під москітними сітками, носіть одяг, який закриває тіло, особливо у вечірній і нічний час.

Дізнайтеся про симптоми малярії. Будьте уважні до свого стану після повернення. Ознаками малярії можуть бути лихоманка, головний біль, озноб, м'язові болі.

Після повернення, якщо у вас з'явилися будь-які симптоми, які нагадують малярію, негайно зверніться до лікаря. Обов'язково повідомте про подорож до тропічної країни.

Зверніть увагу! Рання діагностика й лікування є головним для збереження життя.