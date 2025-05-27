Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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Житель Сумщины умер от тропической малярии

О смертельном случае рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Сумской области Галина Зайцева.

Сумчанин недавно вернулся из туристической поездки в Танзанию (остров Занзибар). Мужчина заболел первичной тропической малярией. К сожалению, 25 мая он умер.

В областном центре отметили, что последние случаи малярии на Сумщине регистрировались в 2019 году. В частности, 2 в Сумах и 1 в Конотопе.

Если вы вернулись из-за границы и у вас наблюдается слабость, потеря аппетита, тошнота, повышается температура тела, нужно немедленно обратиться к семейному врачу,

– подчеркнула Галина Зайцева.

Что известно о малярии Это угрожающее для жизни заболевание, которое передается через укусы комаров.

Подхватить можно почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

Симптомы малярии появляются через 7 – 15 дней после укуса инфицированного комара.

Первые признаки – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо. Это затрудняет выявление болезни.

Как уберечься от малярии, если планируете путешествие в тропические страны

Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с врачом. Узнайте, какие профилактические препараты (например, противомалярийные) необходимы для региона, куда направляетесь.

Важно! Малярия требует профилактического приема медикаментов до, во время и после поездки.

Позаботьтесь о защите от укусов комаров. В частности, используйте репелленты, спите под москитными сетками, носите одежду, которая закрывает тело, особенно в вечернее и ночное время.

Узнайте о симптомах малярии. Будьте внимательны к своему состоянию после возвращения. Признаками малярии могут быть лихорадка, головная боль, озноб, мышечные боли.

После возвращения, если у вас появились какие-либо симптомы, которые напоминают малярию, немедленно обратитесь к врачу. Обязательно сообщите о путешествии в тропическую страну.

Обратите внимание! Ранняя диагностика и лечение является главным для сохранения жизни.