В течение этого времени подросток терпел сильную боль, пытаясь скрыть травму, и только когда кость срослась неправильно, а рука приобрела аномальную форму, родители заметили проблему и обратились к медикам, рассказали в "Охматдете", передает 24 Канал.

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Восстановление руки после 3 месяцев после перелома

Юноша, по имени Роман получил травму нижней трети предплечья, но надеялся, что со временем все пройдет без вмешательства. Однако перелом со смещением привел к неправильной регенерации лучевой кости и деформации руки. Когда нарушения стали очевидными, семья обратилась к врачам г. Киева.

Медики выполнили корректирующую остеотомию обеих костей предплечья: им пришлось повторно разъединить кость, точно сопоставить обломки и надежно их зафиксировать. Для стабилизации лучевой кости использовали специальную пластину, а локтевую укрепили титановым стержнем, предварительно сократив ее для восстановления анатомического соответствия сустава.

Операция прошла успешно. Врачи объясняют, что подобные осложнения после переломов предплечья у детей являются редкостью, чаще всего такие случаи случаются у взрослых. Если бы парень еще дольше тянул с визитом к врачу, это могло бы привести к стойкой деформации, хронической боли, артроза или существенных ограничений подвижности руки.

Сейчас Роман уже дома и постепенно восстанавливается после операции. Медики призывают не игнорировать травмы и вовремя обращаться за помощью, ведь быстрая реакция может предотвращать серьезные осложнения и вернуть полноценную жизнь.