По словам начальника следственного управления полиции Сергея Болвинова, 39-летняя харьковчанка состояла на учете с многоплодной беременностью – ситуацией, которая сама по себе считается такой, что требует особого внимания медиков и регулярного контроля состояния здоровья будущей мамы и детей, пишет 24 Канал.

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Однако, как установили правоохранители, врачи не учли результаты ультразвуковой диагностики, которые свидетельствовали об опасной неравномерности развития плодов.

Эти тревожные признаки не были отражены в медицинских записях, а необходимых действий для тщательного мониторинга состояния беременной не приняли. В результате медики пропустили критический момент, когда одна из девочек перестала развиваться.

Когда состояние матери резко ухудшилось, ее срочно направили в перинатальный центр. Там выяснили: один из плодов уже мертв, а, по словам полиции, женщина могла носить погибшего ребенка в утробе до двух недель. Для спасения второго малыша было проведено экстренное кесарево сечение, однако и этот ребенок не выжил.

В связи с этим трем акушерам-гинекологам, которые отвечали за ведение беременности, вручили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как отмечают в прокуратуре, игнорирование результатов обследований, неточность в установлении диагноза и задержка с госпитализацией противоречили установленным медицинским стандартам и стоили жизни двум нерожденным детям.

Врачам инкриминируют часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. За это им грозит до 2 лет заключения.