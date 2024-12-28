Нове дослідження виявило, що чорний пластик, виготовлений із перероблених електронних відходів, може містити шкідливі хімікати, які під впливом високих температур потрапляють у їжу, передає 24 Канал.
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Чим шкодить чорний пластик
Зокрема, у 85% проаналізованих виробів (таких як ложки, лопатки, черпаки та харчові контейнери) виявили бромовані й фосфорорганічні антипірени — речовини, що зазвичай використовуються в електроніці для уповільнення займання. Ці сполуки пов'язані з ризиками для здоров'я, зокрема можуть негативно впливати на гормональну систему й спричиняти хронічні захворювання.
"Тепло посилює виділення токсичних речовин із пластику в їжу", — зазначає Меган Лю, співавторка дослідження.
Що робити з чорним пластиком
Експерти закликають уникати використання чорного пластику на кухні. Джудіт Енк, ексспівробітниця Агентства з охорони навколишнього середовища США, рекомендує позбутися таких предметів і не здавати їх на переробку. Причина в тому, що більшість підприємств не мають технологій для ефективної переробки цього матеріалу, і він зазвичай опиняється на звалищі.
Чорні пластикові кухонні прибори не варто використовувати / Фото unsplash
Чим замінити чорний пластик
Попри популярність пластику через його зручність, існує безліч альтернатив для безпечного використання на кухні:
- Дерев'яні ложки, лопатки. Однак їх не слід мити в посудомийній машині, а для тривалого використання варто періодично змащувати маслом.
- Нержавіюча сталь. Міцний і простий у догляді матеріал, який можна безпечно мити в посудомийній машині.
- Силікон. Підходить для роботи з тістом чи очищення посуду. Силікон витримує високі температури, однак експерти продовжують досліджувати його потенційні ризики.
- Скляні контейнери. Оптимальний вибір для зберігання їжі, особливо гарячих страв.