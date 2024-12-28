Нове дослідження виявило, що чорний пластик, виготовлений із перероблених електронних відходів, може містити шкідливі хімікати, які під впливом високих температур потрапляють у їжу, передає 24 Канал.

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Чим шкодить чорний пластик

Зокрема, у 85% проаналізованих виробів (таких як ложки, лопатки, черпаки та харчові контейнери) виявили бромовані й фосфорорганічні антипірени — речовини, що зазвичай використовуються в електроніці для уповільнення займання. Ці сполуки пов'язані з ризиками для здоров'я, зокрема можуть негативно впливати на гормональну систему й спричиняти хронічні захворювання.

"Тепло посилює виділення токсичних речовин із пластику в їжу", — зазначає Меган Лю, співавторка дослідження.

Що робити з чорним пластиком

Експерти закликають уникати використання чорного пластику на кухні. Джудіт Енк, ексспівробітниця Агентства з охорони навколишнього середовища США, рекомендує позбутися таких предметів і не здавати їх на переробку. Причина в тому, що більшість підприємств не мають технологій для ефективної переробки цього матеріалу, і він зазвичай опиняється на звалищі.



Чорні пластикові кухонні прибори не варто використовувати / Фото unsplash

Чим замінити чорний пластик

Попри популярність пластику через його зручність, існує безліч альтернатив для безпечного використання на кухні: