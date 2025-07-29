Сьогодні діагноз ВІЛ не означає кінець життя. Сучасні препарати, що пригнічують вірус, дозволяють мільйонам людей жити довго й повноцінно. Головне – регулярний прийом ліків, що в чомусь нагадує лікування інших хронічних хвороб, пише 24 Канал з посилання на HIV.GOV.

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Основні шляхи передачі ВІЛ

Статевий шлях – найпоширеніша причина зараження ВІЛ. Особливо небезпечний незахищений вагінальний та анальний секс без презерватива.

Через кров – вірус легко передається при спільному використанні шприців та іншого інструментарію для ін’єкцій.

Від матері до дитини – інфікування можливе під час вагітності, пологів і грудного вигодовування, якщо жінка не отримує антиретровірусної терапії.

Доконтактна профілактика (ДКП)

ДКП – це сучасний спосіб захисту від ВІЛ до контакту з потенційною небезпекою. Суть проста: людина з негативним ВІЛ-статусом приймає спеціальні препарати, і ризик інфікування знижується майже до нуля.

У США цей підхід офіційно затверджений з 2012 року, а Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його одним із найнадійніших методів захисту від ВІЛ.

Чим ДКП відрізняється від інших видів профілактики й лікування?

ДКП ґрунтується на прийомі тих самих антиретровірусних засобів, що й лікування ВІЛ-інфекції, але у спрощеній комбінації. Якщо для лікування зазвичай використовують три препарати, для профілактики часто достатньо одного або двох компонентів (ін’єкційні форми поки що менш доступні).

Після потрапляння ВІЛ в організм він насамперед намагається проникнути в клітини біля місця контакту. Препарати ДКП блокують ферменти вірусу, не дозволяючи йому закріпитися і розмножуватися. Головне – приймати ліки правильно та регулярно.

Кому варто подумати про ДКП?

Доконтактна профілактика особливо рекомендована тим, чий ризик зараження ВІЛ вищий за середній. Ось кілька ситуацій, коли варто обговорити ДКП із лікарем:

Лікування інших інфекцій, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея тощо).

Неодноразове використання екстреної постконтактної профілактики (ПКП).

Статеві контакти з партнерами, чий ВІЛ-статус невідомий.

Відносини з ВІЛ-позитивним партнером без підтвердженої невизначуваної вірусної навантаженості.

Труднощі з регулярним використанням презервативів.

Вживання ін’єкційних наркотиків.

Секс-робота або партнери, які займаються секс-роботою.

Як правильно приймати ДКП?

Ефективність безпосередньо залежить від регулярності прийому препаратів. Для чоловіків, які планують ризиковані контакти, можна почати з подвійної дози щонайменше за дві години до події, далі – щоденно, і завершити курс через два дні після останнього ризику. Жінкам для захисту потрібно тиждень щоденного прийому до можливого контакту, а після – також тиждень.

Є і ситуаційна схема, яка підходить для чоловіків, які вміють чітко планувати ризики: подвійна доза за 2 – 24 години до контакту, потім звичайна доза щонайменше два дні.

Наскільки ефективна ДКП?

Правильний і регулярний прийом препаратів знижує ймовірність зараження ВІЛ під час незахищеного сексу приблизно на 99%, а при спільному використанні шприців – на 74%. Ін’єкційні форми ДКП, що були випробувані останніми роками, вже показали 100% ефективність.

Побічні ефекти ДКП

Побічні реакції трапляються рідко й зазвичай проходять самостійно у перші дні прийому. Іноді можливі легкі розлади травлення, рідше – незначний вплив на нирки та кісткову тканину. Людям із хронічними хворобами слід консультуватись із лікарем та регулярно здавати аналізи.

Якщо у партнера невизначуване вірусне навантаження?

Доведено: якщо у ВІЛ-позитивної людини стабільно невизначуване вірусне навантаження, вірус не передається навіть під час незахищеного сексу – це правило відоме як "Невизначуваний = не передається" (Н = Н). Тим не менш, якщо ви хочете взяти відповідальність за власний захист чи позбутися тривоги, ДКП – чудовий вибір.

До речі, результати голландського дослідження 2022 року показали: прийом ДКП не лише захищає фізично, а й покращує якість інтимного життя шляхом зниження страху перед ВІЛ під час статевих контактів.

Доконтактна профілактика ВІЛ – надійний спосіб захистити себе й близьких. Препарати добре переносяться більшістю людей, а ефективність підтверджено численними дослідженнями. Якщо ви належите до групи ризику – обговоріть ДКП із лікарем та потурбуйтеся про своє здоров'я вже сьогодні!