Сегодня диагноз ВИЧ не означает конец жизни. Современные препараты, подавляющие вирус, позволяют миллионам людей жить долго и полноценно. Главное – регулярный прием лекарств, что в чем-то напоминает лечение других хронических болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на HIV.GOV.

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Основные пути передачи ВИЧ

Половой путь – самая распространенная причина заражения ВИЧ. Особенно опасен незащищенный вагинальный и анальный секс без презерватива.

Через кровь – вирус легко передается при совместном использовании шприцев и другого инструментария для инъекций.

От матери к ребенку – инфицирование возможно во время беременности, родов и грудного вскармливания, если женщина не получает антиретровирусной терапии.

Доконтактная профилактика (ДКП)

ДКП – это современный способ защиты от ВИЧ до контакта с потенциальной опасностью. Суть проста: человек с отрицательным ВИЧ-статусом принимает специальные препараты, и риск инфицирования снижается почти до нуля.

В США этот подход официально утвержден с 2012 года, а Всемирная организация здравоохранения признала его одним из самых надежных методов защиты от ВИЧ.

Чем ДКП отличается от других видов профилактики и лечения?

ДКП основывается на приеме тех же антиретровирусных средств, что и лечение ВИЧ-инфекции, но в упрощенной комбинации. Если для лечения обычно используют три препарата, для профилактики часто достаточно одного или двух компонентов (инъекционные формы пока менее доступны).

После попадания ВИЧ в организм он первым делом пытается проникнуть в клетки возле места контакта. Препараты ДКП блокируют ферменты вируса, не позволяя ему закрепиться и размножаться. Главное – принимать лекарства правильно и регулярно.

Кому стоит подумать о ДКП?

Доконтактная профилактика особенно рекомендована тем, чей риск заражения ВИЧ выше среднего. Вот несколько ситуаций, когда стоит обсудить ДКП с врачом:

Лечение других инфекций, передающихся половым путем (сифилис, гонорея и т.д.).

Неоднократное использование экстренной постконтактной профилактики (ПКП).

Половые контакты с партнерами, чей ВИЧ-статус неизвестен.

Отношения с ВИЧ-положительным партнером без подтвержденной неопределяемой вирусной нагрузки.

Трудности с регулярным использованием презервативов.

Употребление инъекционных наркотиков.

Секс-работа или партнеры, которые занимаются секс-работой.

Как правильно принимать ДКП?

Эффективность напрямую зависит от регулярности приема препаратов. Для мужчин, которые планируют рискованные контакты, можно начать с двойной дозы минимум за два часа до события, далее – ежедневно, и завершить курс через два дня после последнего риска. Женщинам для защиты нужно неделю ежедневного приема до возможного контакта, а после – также неделю.

Есть и ситуационная схема, которая подходит для мужчин, которые умеют четко планировать риски: двойная доза за 2 – 24 часа до контакта, затем обычная доза минимум два дня.

Насколько эффективна ДКП?

Правильный и регулярный прием препаратов снижает вероятность заражения ВИЧ во время незащищенного секса примерно на 99%, а при совместном использовании шприцев – на 74%. Инъекционные формы ДКП, что были испытаны в последние годы, уже показали 100% эффективность.

Побочные эффекты ДКП

Побочные реакции случаются редко и обычно проходят самостоятельно в первые дни приема. Иногда возможны легкие расстройства пищеварения, реже – незначительное влияние на почки и костную ткань. Людям с хроническими болезнями следует консультироваться с врачом и регулярно сдавать анализы.

Если у партнера неопределяемая вирусная нагрузка?

Доказано: если у ВИЧ-положительного человека стабильно неопределяемая вирусная нагрузка, вирус не передается даже во время незащищенного секса – это правило известно как "Неопределяемый = не передается" (Н = Н). Тем не менее, если вы хотите взять ответственность за собственную защиту или избавиться от тревоги, ДКП – отличный выбор.

Кстати, результаты голландского исследования 2022 года показали: прием ДКП не только защищает физически, но и улучшает качество интимной жизни путем снижения страха перед ВИЧ во время половых контактов.

Доконтактная профилактика ВИЧ – надежный способ защитить себя и близких. Препараты хорошо переносятся большинством людей, а эффективность подтверждена многочисленными исследованиями. Если вы относитесь к группе риска – обсудите ДКП с врачом и позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня!