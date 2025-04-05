Чому відкликають крем

Минулого року незалежна лабораторія Valisure виявила сліди бензолу у продуктах із перекисом бензоїлу, що спонукало її звернутися до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) із закликом вилучити такі засоби з продажу. Про це повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал.

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Оскільки за певних умов бензоїл пероксид може розкладатися й утворювати бензол, його високий вміст може бути небезпечним для здоров’я.

Що відомо про бензоїл пероксид Бензоїл пероксид – це ефективний засіб для боротьби з акне. Він діє як антибактеріальний компонент, усуваючи бактерії, що викликають запалення, та очищує пори, видаляючи зайвий жир. У США цей інгредієнт широко використовується в косметичних продуктах, тоді як у Європі та Україні він дозволений лише у складі лікарських засобів.

Позиція L'Oreal

За даними L'Oreal Україна, тестування виявило лише незначні сліди бензолу в одній партії крему, і цей рівень не становить загрози для здоров'я. Однак компанія вирішила проактивно вилучити продукт із продажу в США, діючи у співпраці з FDA.

Важливо, що в компанії наголосили, що ця ситуація стосується виключно американського ринку. Продукція La Roche-Posay, представлена в Європі та Україні, не містить бензоїл пероксиду у складі косметичних засобів, тож її безпечність залишається незмінною.

Чи дійсно варто хвилюватися

Дерматологиня Катерина Баакіко зауважила, що питання безпеки використання бензоїлпероксиду викликало чимало дискусій у медичній спільноті, проте наукові дані та результати досліджень свідчать, що хвилюватися не варто.

Важливо розуміти, що бензоїлпероксид залишається ефективним засобом у боротьбі з акне, якщо його використовувати правильно та дотримуватися рекомендацій щодо зберігання.

"Ризик утворення бензену виникає лише за умови тривалого впливу високих температур, тому я раджу пацієнтам уважно стежити за умовами зберігання препаратів: не залишати їх у машині, не зберігати у вологих та теплих приміщеннях, а за можливості тримати у холодильнику", – повідомила дерматологиня.

Також не варто використовувати прострочені засоби, адже їх склад може змінюватися.

Наразі FDA провела масштабне дослідження, яке підтвердило, що переважна більшість препаратів із бензоїлпероксидом безпечні. Лише кілька партій деяких засобів відкликані через виявлення підвищеного рівня бензену, тому перед використанням варто перевірити партію та термін придатності.

У випадку сумнівів або необхідності підібрати альтернативне лікування рекомендую звернутися до дерматолога. Сучасна медицина пропонує чимало ефективних та безпечних варіантів терапії акне, і вибір має базуватися на індивідуальних потребах пацієнта."