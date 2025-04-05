Почему отзывают крем

В прошлом году независимая лаборатория Valisure обнаружила следы бензола в продуктах с перекисью бензоила, что побудило ее обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с призывом изъять такие средства из продажи. Об этом сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.

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Поскольку при определенных условиях бензоил пероксид может разлагаться и образовывать бензол, его высокое содержание может быть опасным для здоровья.

Что известно о бензоил пероксиде Бензоил пероксид – это эффективное средство для борьбы с акне. Он действует как антибактериальный компонент, устраняя бактерии, вызывающие воспаление, и очищает поры, удаляя лишний жир. В США этот ингредиент широко используется в косметических продуктах, тогда как в Европе и Украине он разрешен только в составе лекарственных средств.

Позиция L'Oreal

По данным L'Oreal Украина, тестирование выявило лишь незначительные следы бензола в одной партии крема, и этот уровень не представляет угрозы для здоровья. Однако компания решила проактивно изъять продукт из продажи в США, действуя в сотрудничестве с FDA.

Важно, что в компании отметили, что эта ситуация касается исключительно американского рынка. Продукция La Roche-Posay, представлена в Европе и Украине, не содержит бензоил пероксида в составе косметических средств, поэтому ее безопасность остается неизменной.

Действительно ли стоит волноваться

Дерматолог Екатерина Баакико отметила, что вопрос безопасности использования бензоилпероксида вызвал немало дискуссий в медицинском сообществе, однако научные данные и результаты исследований свидетельствуют, что волноваться не стоит.

Важно понимать, что бензоилпероксид остается эффективным средством в борьбе с акне, если его использовать правильно и соблюдать рекомендации по хранению.

"Риск образования бензена возникает только при условии длительного воздействия высоких температур, поэтому я советую пациентам внимательно следить за условиями хранения препаратов: не оставлять их в машине, не хранить во влажных и теплых помещениях, а по возможности держать в холодильнике", – сообщила дерматолог.

Также не стоит использовать просроченные средства, ведь их состав может меняться.

Сейчас FDA провела масштабное исследование, которое подтвердило, что подавляющее большинство препаратов с бензоилпероксидом безопасны. Лишь несколько партий некоторых средств отозваны из-за обнаружения повышенного уровня бензена, поэтому перед использованием стоит проверить партию и срок годности.

В случае сомнений или необходимости подобрать альтернативное лечение рекомендую обратиться к дерматологу. Современная медицина предлагает немало эффективных и безопасных вариантов терапии акне, и выбор должен базироваться на индивидуальных потребностях пациента.