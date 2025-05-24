Деталі дослідження

Команда науковців під керівництвом доктора Гедо Оттавіані (Каліфорнійський університет у Девісі) з'ясувала, що деякі популярні інгредієнти смузі, зокрема банани, можуть майже повністю знижувати користь флаванолів, передає 24 Канал.

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У дослідженні взяли участь 8 здорових чоловіків, які дотримувались дієти з низьким вмістом флаванолів. Потім їм давали на вибір три продукти:

смузі з бананом і мигдальним молоком (висока активність ферменту PPO),

ягідний смузі (низька активність PPO),

капсулу з екстрактом какао (контрольний зразок).

Результати аналізів виявилися показовими: флаваноли зберігалися у крові після вживання ягідного смузі майже так само добре, як після капсули, а от банановий напій знизив їх засвоєння на 84%.

Чому так відбувається

Причина – фермент поліфенолоксидаза (PPO), який розщеплює флаваноли ще до того, як вони потраплять до організму. Водночас науковці зауважили, що це не привід відмовлятися від бананів – вони залишаються джерелом клітковини, вітамінів і природної солодощі.

Втім, якщо ви готуєте смузі, щоб отримати максимум від флаванолів у ягодах, какао чи зеленому чаї, просто не слід поєднувати їх із бананами.

Замість цього дієтологи радять експериментувати з фруктами, що мають нижчий рівень PPO – наприклад, апельсинами, ананасом чи манго. Для більшої густоти можна додати грецький йогурт, авокадо або трохи меду.

На думку авторки Керолін Вільямс, важливо не лише обирати корисні інгредієнти, а й враховувати, як вони взаємодіють між собою. Адже навіть найздоровіший продукт може зменшити ефективність іншого – і неочікувано знизити користь улюбленого смузі.