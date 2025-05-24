Детали исследования

Команда ученых под руководством доктора Гедо Оттавиани (Калифорнийский университет в Дэвисе) выяснила, что некоторые популярные ингредиенты смузи, в частности бананы, могут почти полностью снижать пользу флаванолов, передает 24 Канал.

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В исследовании приняли участие 8 здоровых мужчин, которые придерживались диеты с низким содержанием флаванолов. Затем им давали на выбор три продукта:

смузи с бананом и миндальным молоком (высокая активность фермента PPO),

ягодный смузи (низкая активность PPO),

капсулу с экстрактом какао (контрольный образец).

Результаты анализов оказались показательными: флаванолы сохранялись в крови после употребления ягодного смузи почти так же хорошо, как после капсулы, а вот банановый напиток снизил их усвоение на 84%.

Почему так происходит

Причина – фермент полифенолоксидаза (PPO), который расщепляет флаванолы еще до того, как они попадут в организм. В то же время ученые отметили, что это не повод отказываться от бананов – они остаются источником клетчатки, витаминов и естественной сладости.

Впрочем, если вы готовите смузи, чтобы получить максимум от флаванолов в ягодах, какао или зеленом чае, просто не следует сочетать их с бананами.

Вместо этого диетологи советуют экспериментировать с фруктами, имеющих более низкий уровень PPO – например, апельсинами, ананасом или манго. Для большей густоты можно добавить греческий йогурт, авокадо или немного меда.

По мнению автора Кэролин Уильямс, важно не только выбирать полезные ингредиенты, но и учитывать, как они взаимодействуют между собой. Ведь даже самый здоровый продукт может уменьшить эффективность другого – и неожиданно снизить пользу любимого смузи.