Исследователи оценивают сон двумя основными способами. Первый – субъективный, когда участники сами определяют, сколько они спят. Такой подход часто дает погрешности. Второй способ – объективный: с помощью смарт-трекеров или полисомнографии, которая фиксирует активность мозга и дыхания во время сна, пишет 24 Канал со ссылкой на Sleep.

Также на тему Как часто нужно стирать постельное белье

Данные, полученные с помощью технологий, показывают: женщины действительно спят немного дольше – примерно на 20 минут за ночь. В большом исследовании с участием 70 тысяч человек с носимыми устройствами, разница составляла от 23 до 29 минут для женщин в возрасте 40 – 44 года. Другое исследование на основе полисомнографии выявило: женщины не только спят дольше, но и проводят больше времени в глубокой, восстановительной фазе сна – около 23% ночи против 14% у мужчин.

Интересный факт: с возрастом качество сна у мужчин ухудшается быстрее, чем у женщин.

И все же, несмотря на статистику, женщины примерно на 40% чаще жалуются на бессонницу и проблемы со сном. Это свидетельствует о том, что лабораторные данные не всегда совпадают с субъективным ощущением отдыха.

Биологические причины: гормоны и здоровье

Гормональные изменения, связанные с менструальным циклом, беременностью и менопаузой, способны серьезно влиять на сон. Накануне критических дней женщины чаще отмечают ухудшение сна, а снижение уровня эстрогена в перименопаузе сопровождается частыми ночными пробуждениями, особенно около трех ночи.

К тому же у женщин чаще случаются нарушения работы щитовидной железы и дефицит железа – оба фактора могут вызвать хроническую усталость и проблемы со сном.

Психология и социум: больше забот – меньше отдыха

Женщины чаще сталкиваются с депрессией, тревожностью и острыми стрессовыми ситуациями – все эти психологические трудности негативно влияют на ночной отдых. Склонность к "пережевыванию" мыслей и тревоги, согласно исследованиям, у женщин также выражена сильнее, что мешает расслабиться и уснуть. Кроме того, прием некоторых лекарств, например, антидепрессантов, тоже может нарушать нормальный сон.

Не стоит забывать и о социальном аспекте. Женщины в среднем тратят на 9 часов в неделю больше, чем мужчины, на бесплатный уход за близкими и эмоциональную поддержку. Такой неравномерный вклад часто лишает возможности отдохнуть днем, а ночной сон оказывается под еще большим давлением.

Почему это важно?

Средние 20 минут сна – не просто цифра. Для кого-то это существенная разница, для других – почти незаметная. Но важно помнить: даже если трекеры показывают "норму", внешний стресс, усталость или хронические заболевания могут лишать женщин настоящего ощущения отдыха.

Все это свидетельствует, что универсальный совет "хорошо высыпайтесь" для женщин работает плохо. Необходим комплексный подход: от поддержания гибкого режима дня до внимательного отношения к физическому и психологическому здоровью.