До такого висновку дійшли вчені під керівництвом лікарки Ширін Гушманд, про що повідомляє видання Express, передає 24 Канал.

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Як проходило дослідження

У клінічному експерименті взяли участь 25 здорових людей віком від 60 до 70 років. Протягом 8-ми тижнів учасники щодня споживали 26 грамів ліофілізованого порошку полуниці, що відповідає двом порціям свіжих ягід. Після цього настав 4-тижневий період без споживання полуничної добавки, а згодом учасники знову вживали її протягом 8-ми тижнів.

Дослідники вимірювали: когнітивну продуктивність, кардіометаболічний стан, окружність талії та артеріальний тиск учасників.

Які результати отримали вчені

Наприкінці експерименту у тих, хто вживав полуницю, швидкість обробки когнітивних функцій зросла на 5,2%. Також систолічний артеріальний тиск покращився на 3,6%.

Лікарка Гушманд зазначила, що попередні дослідження вже доводили позитивний вплив полуниці на здоров'я серцево-судинної системи, і нові результати лише підтвердили цей ефект.

Як полуниця впливає на організм Полуниця містить антиоксиданти, поліфеноли та вітаміни, які можуть сприяти зниженню запальних процесів, покращенню кровообігу та підтримці здорової роботи мозку.

Лікарі рекомендують додавати цю ягоду до щоденного раціону, адже навіть така проста зміна харчових звичок здатна позитивно вплинути на здоров’я, особливо у літньому віці.