Як проводили дослідження?

Про це свідчить нове клінічне дослідження, опубліковане в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, передає 24 Канал. У дослідженні взяли участь 60 дорослих із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Упродовж 8 тижнів одна група щодня додавала до свого раціону дві столові ложки (30 грамів) насіння кунжуту, а інша – не змінювала звичний режим харчування.

Результати виявились вражаючими, в учасників зафіксували зниження "поганого" холестерину (LDL); зменшення загального рівня холестерину та покращення антиоксидантного статусу організму.

Автори підкреслили, що навіть невеликі щоденні дози кунжуту здатні мати клінічно значущий ефект для серцево-судинного здоров'я, особливо у людей, схильних до гіпертонії, діабету чи ожиріння.

Чому кунжут такий ефективний?

Кунжут містить:

Лігнани (сезамін, сезамолін) – потужні антиоксиданти;

Фітостероли, які знижують всмоктування холестерину;

Ненасичені жирні кислоти, корисні для серця;

Клітковину, магній і кальцій, що підтримують тиск, кістки та метаболізм.

Як вживати кунжут щодня Можна додати насіння до вівсянки, каші або йогурту. Це чудова посипка до салатів, супів чи запечених овочів. Також можна використовувати кунжутну пасту (тахіні) як заправку до страв. Додавати до домашнього хліба або крекерів.

Дослідники наголосили, що користь має саме ціле, неочищене насіння кунжуту. Його можна трохи обсмажити для покращення смаку, але не перегрівати – інакше знижуються антиоксидантні властивості.