У серіалах клінічна смерть часто зображується як рівна лінія на екрані монітора ЕКГ. Відважний головний герой стрімко проводить реанімацію, і незабаром на екрані з'являються перші ознаки життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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На практиці проводиться серцево-легенева реанімація, яка передбачає 30 натискань на грудну клітину та 2 штучних вдихи. Натискання – це непрямий масаж серця, що має на меті повернути його до життя.

Існує також метод прямого масажу: коли відкривають грудну порожнину і стискають серце руками. Цей спосіб досить травматичний і застосовується лише в умовах операційної. Без кисню мозок може функціонувати лише три хвилини.

Що таке клінічна смерть

Клінічна смерть характеризується припиненням кровообігу та дихання, а також відсутністю свідомості. Серце зупиняється, і кров не циркулює по організму, що призводить до браку кисню. Якщо не відновити роботу серця вчасно, виникають незворотні зміни в мозку, які швидко ведуть до біологічної смерті – справжнього кінця життя.

У період клінічної смерті відсутність кровотоку призводить до ішемічного пошкодження клітин: без кисню вони починають гинути. Це схоже на те, що відбувається при інфаркті міокарда, коли серце не отримує необхідної кількості крові та кисню, що приводить до загибелі кардіоміоцитів – клітин серця.

Багато органів і тканин здатні виживати без кисню протягом тривалого часу. Наприклад, якщо людині відрізали кінцівку, її можна пришити назад протягом шести годин.

Однак це не стосується мозку. Без відновлення кровообігу він може функціонувати всього близько трьох хвилин, після чого клітини починають гинути. Першими помирають клітини гіпокампа – їм достатньо десяти хвилин без кисню. Гіпокамп відіграє важливу роль у формуванні короткочасної пам’яті та в процесі перенесення інформації в довготривалу пам'ять.

Примітно, що, якщо знизити температуру тіла до 33 градусів за Цельсієм, можна відстрочити пошкодження мозку ще на п’ять хвилин. Чим холодніша температура, тим повільніше відбуваються обмінні процеси в організмі.

Контрольована клінічна смерть

Деякі операції, наприклад, при лікуванні аневризм (випинання стінки артерій) головного мозку, проводяться зі штучно зупиненим кровообігом. Це необхідно, щоб запобігти витоку крові в головний мозок під час втручання.

Спочатку знижують температуру тіла до 18 – 20 градусів за Цельсієм, а потім штучно зупиняють серце і легені. У такому стані людина може перебувати без шкоди для мозку до пів години, після чого починаються незворотні пошкодження.

Які наслідки клінічної смерті

Клінічна смерть небезпечна саме загибеллю клітин мозку. Коли вони помирають, відновити їх вже неможливо, що означає, що деякі функції організму будуть повністю втрачені.

Це можна порівняти з ситуацією після інсульту: чим більше клітин загине, тим більше функцій буде порушено. Залежно від того, яка частина мозку постраждає, можуть погіршуватися когнітивні або моторні здібності. Наприклад, можуть виникнути труднощі з рухами: мозок не зможе надіслати сигнал руці, щоб вона піднялася, або можуть виникнути проблеми з пам'яттю.