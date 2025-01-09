В сериалах клиническая смерть часто изображается как ровная линия на экране монитора ЭКГ. Отважный главный герой стремительно проводит реанимацию, и вскоре на экране появляются первые признаки жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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На практике проводится сердечно-легочная реанимация, которая предусматривает 30 нажатий на грудную клетку и 2 искусственных вдоха. Нажатие – это непрямой массаж сердца, что имеет целью вернуть его к жизни.

Существует также метод прямого массажа: когда открывают грудную полость и сжимают сердце руками. Этот способ достаточно травматичен и применяется только в условиях операционной. Без кислорода мозг может функционировать только три минуты.

Что такое клиническая смерть

Клиническая смерть характеризуется прекращением кровообращения и дыхания, а также отсутствием сознания. Сердце останавливается, и кровь не циркулирует по организму, что приводит к нехватке кислорода. Если не восстановить работу сердца вовремя, возникают необратимые изменения в мозге, которые быстро ведут к биологической смерти – настоящему концу жизни.

В период клинической смерти отсутствие кровотока приводит к ишемическому повреждению клеток: без кислорода они начинают погибать. Это похоже на то, что происходит при инфаркте миокарда, когда сердце не получает необходимого количества крови и кислорода, что приводит к гибели кардиомиоцитов – клеток сердца.

Многие органы и ткани способны выживать без кислорода в течение длительного времени. Например, если человеку отрезали конечность, ее можно пришить обратно в течение шести часов.

Однако это не касается мозга. Без восстановления кровообращения он может функционировать всего около трех минут, после чего клетки начинают погибать. Первыми умирают клетки гиппокампа – им достаточно десяти минут без кислорода. Гиппокамп играет важную роль в формировании кратковременной памяти и в процессе переноса информации в долговременную память.

Примечательно, что, если снизить температуру тела до 33 градусов по Цельсию, можно отсрочить повреждение мозга еще на пять минут. Чем холоднее температура, тем медленнее происходят обменные процессы в организме.

Контролируемая клиническая смерть

Некоторые операции, например, при лечении аневризм (выпячивание стенки артерий) головного мозга, проводятся с искусственно остановленным кровообращением. Это необходимо, чтобы предотвратить утечку крови в головной мозг во время вмешательства.

Сначала снижают температуру тела до 18 – 20 градусов по Цельсию, а затем искусственно останавливают сердце и легкие. В таком состоянии человек может находиться без вреда для мозга до получаса, после чего начинаются необратимые повреждения.

Какие последствия клинической смерти

Клиническая смерть опасна именно гибелью клеток мозга. Когда они умирают, восстановить их уже невозможно, что означает, что некоторые функции организма будут полностью утрачены.

Это можно сравнить с ситуацией после инсульта: чем больше клеток погибнет, тем больше функций будет нарушено. В зависимости от того, какая часть мозга пострадает, могут ухудшаться когнитивные или моторные способности. Например, могут возникнуть трудности с движениями: мозг не сможет послать сигнал руке, чтобы она поднялась, или могут возникнуть проблемы с памятью.