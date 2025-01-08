Такое повреждение чаще всего возникает из-за чрезмерных нагрузок на колено, особенно когда оно подлежит резким поворотам или частым изменениям направления. Это может произойти во время спортивных занятий, требующих резких остановок и поворотов. Глубокие приседания или поднятие веса также могут привести к разрыву мениска, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Также на тему Обострение псориаза: что делать, чтобы исчезли симптомы

К группе риска относятся спортсмены, которые занимаются контактными видами спорта или такими, где необходимы быстрые остановки и повороты, например, футболисты, баскетболисты и теннисисты.

С возрастом вероятность разрыва мениска увеличивается из-за износа хрящевой ткани, которая становится менее прочной. Увеличение веса также может повысить риск повреждения хряща.

Симптомы разрыва мениска

Среди симптомов разрыва мениска можно выделить:

отек в колене;

щелчок в колене во время травмы;

боль, особенно при поворотах колена;

невозможность полностью выпрямить колено;

ограничение подвижности в суставе;

подгибание колена.

Иногда травма может не проявляться внешне, и человек может даже не подозревать о наличии разрыва мениска.

Диагностика разрыва мениска

Чтобы установить диагноз, врач – хирург или травматолог – обычно проводит осмотр и задает вопросы о том, как произошла травма. Он может потрясти колено и предложить пациенту пройтись или выполнить приседания.

Также может быть проведена артроскопия – процедура, во время которой в колено через небольшой разрез вводится камера. Это позволяет врачу точнее определить источник боли и степень серьезности повреждения.

Дополнительно могут назначаться следующие исследования:

Рентгенография: хотя мениск на рентгеновских снимках не видно, это исследование помогает исключить другие возможные травмы.

МРТ: это исследование предоставляет детальное изображение тканей колена.

Лечение разрыва мениска

Методы лечения зависят от степени тяжести травмы. В некоторых случаях можно обойтись домашним лечением, которое включает:

отдых: минимизировать физическую активность и избегать спорта;

прикладывание льда – замороженные овощи или мясо на 15 минут каждые несколько часов помогут уменьшить боль;

прием обезболивающих средств, доступных без рецепта.

Операция на мениске

Если консервативные методы не дают результатов, может быть назначена операция. Во время операции хирург может наложить швы, чтобы предотвратить дальнейшее разрывание мениска, или удалить поврежденную часть, если швы не помогли или травма слишком серьезная для заживления.

Также, если другие методы неэффективны, может быть выполнена пересадка мениска – установка донорского или искусственного мениска на место поврежденного.