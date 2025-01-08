Таке пошкодження найчастіше виникає через надмірні навантаження на коліно, особливо коли воно підлягає різким поворотам або частим змінам напрямку. Це може статися під час спортивних занять, що вимагають різких зупинок і поворотів. Глибокі присідання або підняття ваги також можуть призвести до розриву меніска, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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До групи ризику належать спортсмени, які займаються контактними видами спорту або такими, де необхідні швидкі зупинки й повороти, наприклад, футболісти, баскетболісти та тенісисти.

З віком ймовірність розриву меніска збільшується через зношення хрящової тканини, яка стає менш міцною. Збільшення ваги також може підвищити ризик пошкодження хряща.

Симптоми розриву меніска

Серед симптомів розриву меніска можна виділити:

набряк у коліні;

клацання в коліні під час травми;

біль, особливо при поворотах коліна;

неможливість повністю випрямити коліно;

обмеження рухливості в суглобі;

підгинання коліна.

Іноді травма може не проявлятися зовнішньо, і людина може навіть не підозрювати про наявність розриву меніска.

Діагностика розриву меніска

Щоб встановити діагноз, лікар – хірург або травматолог – зазвичай проводить огляд і ставить запитання про те, як сталася травма. Він може порухати коліно та запропонувати пацієнту пройтися або виконати присідання.

Також може бути проведена артроскопія – процедура, під час якої в коліно через невеликий розріз вводиться камера. Це дозволяє лікарю точніше визначити джерело болю та ступінь серйозності пошкодження.

Додатково можуть призначатися такі дослідження:

Рентгенографія: хоча меніск на рентгенівських знімках не видно, це дослідження допомагає виключити інші можливі травми.

МРТ: це дослідження надає детальне зображення тканин коліна.

Лікування розриву меніска

Методи лікування залежать від ступеня тяжкості травми. У деяких випадках можна обійтися домашнім лікуванням, яке включає:

відпочинок: мінімізувати фізичну активність і уникати спорту;

прикладання льоду – заморожені овочі або м'ясо на 15 хвилин кожні кілька годин допоможуть зменшити біль;

приймання знеболювальних засобів, доступних без рецепта.

Операція на меніску

Якщо консервативні методи не дають результатів, може бути призначена операція. Під час операції хірург може накласти шви, щоб запобігти подальшому розриванню меніска, або видалити пошкоджену частину, якщо шви не допомогли або травма занадто серйозна для загоєння.

Також, якщо інші методи неефективні, може бути виконана пересадка меніска – встановлення донорського або штучного меніска на місце пошкодженого.