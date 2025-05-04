Кефір чи йогурт: що краще для вашого здоров’я
- Кефір містить більше пробіотиків і різноманітні мікроорганізми, що сприяє кращій підтримці кишкової мікрофлори, травленню та зміцненню імунітету.
- Кефір краще підходить для людей з непереносимістю лактози та є джерелом білка, кальцію і вітамінів, але може викликати побічні ефекти при надмірному споживанні.
Кефір і йогурт – обидва є популярними ферментованими молочними продуктами, які сприяють здоров'ю травної системи. Передусім завдяки вмісту пробіотиків.
Однак кефір має низку переваг, які роблять його більш ефективним для підтримки мікрофлори кишківника, розповідає 24 Канал з посиланням на MedicineNet.
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Основні відмінності між кефіром і йогуртом
- Більше пробіотиків
Кефір містить до 50 різних штамів корисних бактерій і дріжджів, тоді як звичайний йогурт – лише кілька бактеріальних культур. Це забезпечує кефіру ширший спектр дії на мікрофлору кишківника.
- Покращене травлення та імунітет
Завдяки різноманітності мікроорганізмів, кефір ефективніше підтримує баланс кишкової мікрофлори, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і зміцнює імунну систему.
- Краще для людей з непереносимістю лактози
Під час ферментації кефіру лактоза розщеплюється, що робить його більш придатним для людей з непереносимістю лактози порівняно з йогуртом.
- Додаткові поживні речовини
Кефір є хорошим джерелом білка, кальцію, вітамінів групи B та інших мікроелементів, які підтримують загальне здоров'я.
Можливі застереження
Хоча кефір має багато переваг, варто враховувати:
Можливі побічні ефекти: надмірне споживання кефіру може викликати здуття, гази або діарею, особливо у людей з чутливою травною системою.
Вміст алкоголю: у процесі ферментації в кефірі утворюється невелика кількість алкоголю (менш як 1%), що може бути важливим для деяких людей.
Тож, кефір перевершує йогурт за вмістом пробіотиків, різноманіттям мікроорганізмів та користю для травлення й імунітету. Проте, обидва продукти мають свої переваги, і вибір між ними залежить від індивідуальних потреб і переносимості.
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