Кефир или йогурт: что лучше для вашего здоровья

Кефир и йогурт – оба являются популярными ферментированными молочными продуктами, которые способствуют здоровью пищеварительной системы. Прежде всего благодаря содержанию пробиотиков.

Однако кефир имеет ряд преимуществ, которые делают его более эффективным для поддержания микрофлоры кишечника, рассказывает 24 Канал со ссылкой на MedicineNet.

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Основные различия между кефиром и йогуртом

Больше пробиотиков

Кефир содержит до 50 различных штаммов полезных бактерий и дрожжей, тогда как обычный йогурт – лишь несколько бактериальных культур. Это обеспечивает кефиру более широкий спектр действия на микрофлору кишечника.

Улучшенное пищеварение и иммунитет

Благодаря разнообразию микроорганизмов, кефир эффективнее поддерживает баланс кишечной микрофлоры, способствует лучшему усвоению питательных веществ и укрепляет иммунную систему.

Лучше для людей с непереносимостью лактозы

Во время ферментации кефира лактоза расщепляется, что делает его более подходящим для людей с непереносимостью лактозы по сравнению с йогуртом.

Дополнительные питательные вещества

Кефир является хорошим источником белка, кальция, витаминов группы B и других микроэлементов, которые поддерживают общее здоровье.

Возможные предостережения

Хотя кефир имеет много преимуществ, стоит учитывать:

Возможные побочные эффекты: чрезмерное потребление кефира может вызвать вздутие, газы или диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Содержание алкоголя: в процессе ферментации в кефире образуется небольшое количество алкоголя (менее 1%), что может быть важным для некоторых людей.

Поэтому, кефир превосходит йогурт по содержанию пробиотиков, многообразием микроорганизмов и пользой для пищеварения и иммунитета. Однако, оба продукта имеют свои преимущества, и выбор между ними зависит от индивидуальных потребностей и переносимости.