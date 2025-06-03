Старша викладачка фармацевтичної практики Кінгстонського університету в Лондоні Діпа Камдар у матеріалі для The Conversation детально пояснила, на що варто звернути увагу любителям кави, які приймають лікарські засоби, передає 24 Канал.

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Препарати від застуди та грипу

Кофеїн – це стимулятор, який активізує центральну нервову систему. Псевдоефедрин, який часто входить до складу протизастудних засобів, має схожу дію. Якщо ці речовини вживаються разом, їхній ефект сумується: можуть з’явитися дратівливість, головний біль, прискорене серцебиття та проблеми зі сном.

До того ж багато препаратів від застуди вже містять кофеїн, що ще більше підвищує ризики, особливо для людей із діабетом – поєднання з псевдоефедрином може підвищити рівень глюкози у крові та температуру тіла.

Ліки для щитоподібної залози

Левотироксин – основний препарат для лікування гіпотиреозу – дуже чутливий до часу прийому. Дослідження довели, що кава, випита одразу після прийому таблетки, може знизити його засвоєння аж на 50%.

Чому так? Кофеїн прискорює рух їжі у кишківнику, і частина препарату просто не встигає всмоктатися. Він ще й може утворювати комплекси з ліками у шлунку, що також погіршує їхню дію. Схожим чином кофеїн впливає і на біфосфонати (препарати для лікування остеопорозу) – їх теж потрібно пити натщесерце і не їсти та не пити нічого ще 30 – 60 хвилин.

Антидепресанти та антипсихотики

Проблема взаємодії кофеїну з препаратами для психічного здоров’я – окрема історія. Найпоширеніші антидепресанти (селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну) можуть гірше засвоюватись, якщо вживати їх з кавою.

Деякі старіші антидепресанти (трициклічні) та окремі антипсихотики, такі як клозапін, метаболізуються тим же печінковим ферментом, що й кофеїн. У результаті кофеїн може затримати виведення лікарських засобів із організму (чи навпаки), що посилює побічні ефекти, наприклад, сонливість або сплутаність свідомості.

Знеболювальні препарати

У багатьох знеболювальних (зокрема, які містять аспірин чи парацетамол) саме кофеїн додають для прискорення дії. Він дійсно може допомогти швидше позбутися болю, оскільки стимулює швидкість всмоктування ліків. Але варто пам’ятати про ризик подразнення шлунка або навіть кровотеч – особливо якщо перевищувати рекомендовані дози.

Препарати для серця

Кофеїн може короткочасно підвищувати тиск і пульс – зазвичай протягом 3 – 4 годин після вживання. Якщо ви приймаєте ліки для зниження тиску чи контролюєте аритмію, кава може звести їхню дію нанівець.

Це не означає, що людям із серцевими захворюваннями потрібно відмовитися від кави повністю. Але важливо уважно стежити за своїми відчуттями й, якщо потрібно, обмежити вживання або перейти на напої без кофеїну.

Як мінімізувати ризики

Кава – це частина повсякденного життя багатьох людей, але вона також хімічно активна речовина, що впливає на засвоєння ліків у організмі. Усі ми реагуємо на кофеїн по-різному: комусь і трьох чашок замало, а хтось відчуває дискомфорт уже після однієї.

Якщо ви приймаєте будь-які ліки й не впевнені, чи можна їх поєднувати з кавою, обов’язково запитайте про це у вашого лікаря. Навіть коротка консультація може вберегти від неприємних побічних ефектів або втрати ефективності лікування – і дозволить насолоджуватися кавою без зайвих турбот.