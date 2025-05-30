Кава формує мікробіом

Річ у тім, що кава містить поліфеноли – природні сполуки, які виконують функцію пребіотиків, тобто живлять корисну мікрофлору, свідчать дані науковців, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Кава сприяє здоровому старінню: скільки треба пити

Завдяки цьому в організмі активніше розмножуються такі бактерії, як Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes та Faecalibacterium, що пов'язують із покращенням метаболізму, зменшенням запалень і зміцненням імунітету.

Наукові спостереження показали, що любителі кави мають більшу різноманітність кишкових бактерій. Зокрема, у них частіше трапляється зростання кількості корисних бактерій і зменшення потенційно шкідливих, таких як Erysipelatoclostridium. А Lawsonibacter asaccharolyticus, який домінує в мікробіомі кавоманів, пов'язаний із кращим станом серця, мозку та внутрішніх органів.

Спосіб заварювання кави

Важливу роль відіграє і спосіб заварювання напою. Наприклад, кава з аеропресу зберігає більше поліфенолів, ніж приготована у френч-пресі. А от додавання молока може зменшити їх засвоєння, тому фахівці радять обирати чорну каву.

Скільки кави пити для користі

Оптимальна доза для підтримки мікрофлори – 2 – 3 чашки на день. Водночас варто пам'ятати про помірність, адже надмірне вживання кофеїну може мати побічні ефекти.

Отже, чашка якісної чорної кави зранку – це не лише задоволення, а й крок до зміцнення здоров'я через турботу про кишківник.