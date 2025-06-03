Старший преподаватель фармацевтической практики Кингстонского университета в Лондоне Дипа Камдар в материале для The Conversation подробно объяснила, на что стоит обратить внимание любителям кофе, которые принимают лекарственные средства, передает 24 Канал.

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Препараты от простуды и гриппа

Кофеин – это стимулятор, который активизирует центральную нервную систему. Псевдоэфедрин, который часто входит в состав противопростудных средств, имеет похожее действие. Если эти вещества употребляются вместе, их эффект суммируется: могут появиться раздражительность, головная боль, учащенное сердцебиение и проблемы со сном.

К тому же многие препараты от простуды уже содержат кофеин, что еще больше повышает риски, особенно для людей с диабетом – сочетание с псевдоэфедрином может повысить уровень глюкозы в крови и температуру тела.

Лекарства для щитовидной железы

Левотироксин – основной препарат для лечения гипотиреоза – очень чувствителен ко времени приема. Исследования доказали, что кофе, выпитый сразу после приема таблетки, может снизить его усвоение аж на 50%.

Почему так? Кофеин ускоряет движение пищи в кишечнике, и часть препарата просто не успевает всосаться. Он еще и может образовывать комплексы с лекарствами в желудке, что также ухудшает их действие. Похожим образом кофеин влияет и на бифосфонаты (препараты для лечения остеопороза) – их тоже нужно пить натощак и не есть и не пить ничего еще 30 – 60 минут.

Антидепрессанты и антипсихотики

Проблема взаимодействия кофеина с препаратами для психического здоровья – отдельная история. Самые распространенные антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) могут хуже усваиваться, если употреблять их с кофе.

Некоторые старые антидепрессанты (трициклические) и отдельные антипсихотики, такие как клозапин, метаболизируются тем же печеночным ферментом, что и кофеин. В результате кофеин может задержать выведение лекарственных средств из организма (или наоборот), что усиливает побочные эффекты, например, сонливость или спутанность сознания.

Обезболивающие препараты

Во многих обезболивающих (в частности, содержащих аспирин или парацетамол) именно кофеин добавляют для ускорения действия. Он действительно может помочь быстрее избавиться от боли, поскольку стимулирует скорость всасывания лекарств. Но стоит помнить о риске раздражения желудка или даже кровотечений – особенно если превышать рекомендуемые дозы.

Препараты для сердца

Кофеин может кратковременно повышать давление и пульс – обычно в течение 3 – 4 часов после употребления. Если вы принимаете лекарства для снижения давления или контролируете аритмию, кофе может свести их действие на нет.

Это не значит, что людям с сердечными заболеваниями нужно отказаться от кофе полностью. Но важно внимательно следить за своими ощущениями и, если нужно, ограничить употребление или перейти на напитки без кофеина.

Как минимизировать риски

Кофе – это часть повседневной жизни многих людей, но он также химически активное вещество, влияющее на усвоение лекарств в организме. Все мы реагируем на кофеин по-разному: кому-то и трех чашек мало, а кто-то чувствует дискомфорт уже после одной.

Если вы принимаете какие-либо лекарства и не уверены, можно ли их сочетать с кофе, обязательно спросите об этом у вашего врача. Даже короткая консультация может уберечь от неприятных побочных эффектов или потери эффективности лечения – и позволит наслаждаться кофе без лишних забот.