Про це розповів щелепно-лицевий хірург Алан Мартінес Лопес у коментарі для Cleveland Clinic, передає 24 Канал.

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Причини головного болю через "вісімки"

Зуби мудрості ростуть у задній частині щелепи, де проходить багато нервів. Через це біль у цій ділянці іноді "віддає" в голову, і ми сприймаємо його як головний.

Є кілька причин, чому зуби мудрості можуть провокувати біль:

Прорізування

Зазвичай це відбувається у віці 17 – 25 років. Процес може супроводжуватись запаленням і болем у щелепі, який поширюється на голову. Якщо симптоми довготривалі, варто звернутися до стоматолога – можливо, зуб росте неправильно.

Проблемне прорізування

Через еволюційні зміни щелепа стала меншою, тому зубам мудрості часто не вистачає місця. Вони можуть рости під кутом, частково або неправильно, створюючи тиск на інші зуби та тканини. Це також викликає біль у щелепі й голові.

Карієс

Через складне розташування зубів мудрості за ними важко доглядати. Це підвищує ризик утворення карієсу, запалення ясен і пов’язаного з ними болю.

Кісти

Іноді поблизу непрорізаних зубів мудрості можуть утворюватися кісти – мішечки з рідиною. Вони трапляються рідко, але можуть спричиняти біль у щелепі, інфекції й головний біль.

На що звернути увагу

Якщо причина головного болю – зуби мудрості, людина часто відчуває також біль:

у щелепі;

під яснами;

у самому зубі або поряд із ним.

Важливо. Якщо головний біль триває довго або посилюється, найкраще звернутися до стоматолога. Він визначить причину й призначить лікування – від пломбування до видалення зуба.

Як зменшити біль

У домашніх умовах біль можна тимчасово полегшити за допомогою: