Біль у зубах може виникнути з різних причин: це не лише карієс та пульпіт, а й запалення ясен або проблеми із зубами мудрості. На жаль, не завжди є можливість негайно потрапити до стоматолога. У такі моменти на перший план виходять знеболювальні препарати, здатні тимчасово полегшити страждання.