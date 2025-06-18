Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: это не только кариес и пульпит, но и воспаление десен или проблемы с зубами мудрости. К сожалению, не всегда есть возможность немедленно попасть к стоматологу. В такие моменты на первый план выходят обезболивающие препараты, способные временно облегчить страдания.