Свою розробку, яку назвали ларіоцидином, вчені представили у престижному журналі Nature, передає 24 Канал.

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Нова надія в епоху стійких інфекцій

Антибіотикорезистентність, за даними ВООЗ, щороку забирає життя близько 4,5 мільйонів людей – стійкість бактерій до наявних препаратів стає однією з головних загроз для світової медицини. Саме тому пошук нових молекул, здатних зупиняти ріст супербактерій, надзвичайно важливий.

Ми бачимо, як ефективність відомих нам препаратів знижується, адже бактерії з часом навчаються їм протистояти. Поява ларіоцидину з принципово іншим механізмом дії дає нам шанс наздогнати еволюцію мікробів,

– зазначає Джеррі Райт

Що таке ларіоцидин

Ларіоцидин належить до класу так званих пептидів ласо – це природні сполуки, що синтезуються унікальними видами бактерій роду Paenibacillus. Незвичним є і джерело відкриття: вчені виділили бактерії зі звичайного ґрунту у дворі в Гамільтоні, а потім цілий рік вирощували їх у лабораторії, щоб знайти рідкісні штами.

Дослідження показали, що ларіоцидин здатен знищувати широкий спектр особливо небезпечних патогенів, зокрема відому Pseudomonas aeruginosa – одного з найстійкіших "супермікробів" сучасності. Нова речовина атакує бактеріальну рибосому – ключовий елемент у процесі синтезу білка, але робить це зовсім інакше, ніж традиційні антибіотики. Такий підхід знижує ризик виникнення стійкості і робить препарат надзвичайно перспективним.

Чому це відкриття таке важливе

Ларіоцидин володіє одразу кількома унікальними властивостями:

ефективний проти бактерій, які вже не піддаються лікуванню іншими препаратами,

безпечний для клітин людини,

обходить відомі механізми бактеріальної стійкості,

успішно показав себе на тваринних моделях інфекцій.

Наукова команда зараз працює над підвищенням ефективності молекули та пошуком способів масштабного виробництва. Це складне завдання, адже, як зазначає Райт, "природа не створює ліки спеціально для людини". Перед ларіоцидином ще довгий шлях – попереду роки клінічних випробувань та інвестицій.