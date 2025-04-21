Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Алан Мартинес Лопес в комментарии для Cleveland Clinic, передает 24 Канал.
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Причины головной боли из-за "восьмерок"
Зубы мудрости растут в задней части челюсти, где проходит много нервов. Из-за этого боль в этой области иногда "отдает" в голову, и мы воспринимаем ее как головную.
Есть несколько причин, почему зубы мудрости могут провоцировать боль:
- Прорезывание
Обычно это происходит в возрасте 17 – 25 лет. Процесс может сопровождаться воспалением и болью в челюсти, которая распространяется на голову. Если симптомы долговременные, стоит обратиться к стоматологу – возможно, зуб растет неправильно.
- Проблемное прорезывание
Из-за эволюционных изменений челюсть стала меньше, поэтому зубам мудрости часто не хватает места. Они могут расти под углом, частично или неправильно, создавая давление на другие зубы и ткани. Это также вызывает боль в челюсти и голове.
- Кариес
Из-за сложного расположения зубов мудрости за ними трудно ухаживать. Это повышает риск образования кариеса, воспаления десен и связанной с ними боли.
- Кисты
Иногда вблизи непрорезанных зубов мудрости могут образовываться кисты – мешочки с жидкостью. Они случаются редко, но могут вызывать боль в челюсти, инфекции и головную боль.
На что обратить внимание
Если причина головной боли – зубы мудрости, человек часто испытывает также боль:
- в челюсти;
- под десной;
- в самом зубе или рядом с ним.
Важно. Если головная боль длится долго или усиливается, лучше всего обратиться к стоматологу. Он определит причину и назначит лечение – от пломбирования до удаления зуба.
Как уменьшить боль
В домашних условиях боль можно временно облегчить с помощью:
- безрецептурных обезболивающих;
- теплых или холодных компрессов;
- полоскания теплой соленой водой.