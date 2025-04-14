Бактерии изо рта повреждают печень

Бактерии, которые есть в ротовой полости, способны проникать в организм и влиять на печень. Попадая в кишечник, эти микробы нарушают его микробиом, вызывая дисбаланс и ослабление слизистой оболочки. Это создает условия для проникновения токсинов в кровоток, что, свою очередь, может провоцировать воспаление и фиброз печени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earth.

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Лабораторные исследования на животных подтверждают эту теорию. Было обнаружено, что введение бактерий Porphyromonas gingivalis, связанных с пародонтитом, у мышей с нарушениями метаболизма ухудшало болезни печени. Во время опыта бактерии или их токсины, происходящие из ротовой полости, обнаруживали в печени.

Кроме того, при пародонтите вырабатываются такие молекулы, как TNF-альфа и IL-6, которые играют важную роль в развитии заболеваний печени. Также иммунные клетки Th17, активированные бактериями ротовой полости, могут перемещаться в печень и наносить ей вред.

Ротовая полость – ключ к здоровью печени

Данные, полученные в исследованиях на людях, подтверждают эти выводы. У пациентов с циррозом печени часто наблюдаются проблемы с состоянием ротовой полости. Так, до 72% людей, ожидающих пересадки печени, страдают от заболеваний десен. Похожая тенденция наблюдается у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, как сообщает

Очевидно, что уход за ротовой полостью – это не просто ежедневная гигиеническая процедура. Ученые планируют провести масштабные исследования, чтобы выяснить, может ли лечение проблем с деснами значительно замедлить развитие заболеваний печени или хотя бы снизить уровень осложнений.