Речь идет об уходе за языком – органом, который помогает вам говорить, жевать и глотать? Язык покрыт маленькими бугорками, которые называются сосочками, позволяющие вам чувствовать вкусы и текстуры во рту, объяснила стоматолог-гигиенист Cleveland Clinic Теника Петерсон, передает 24 Канал.
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По ее словам, язык также может быть очагом бактерий. Хотя большинство этих бактерий – "полезные," которые поддерживают здоровый баланс в ротовой полости, другие могут вызывать неприятный запах изо рта, кариес и инфекции десен.
Поэтому очистка языка это важная процедура, которая помогает избавиться от вредных бактерий, остатков пищи и отмерших клеток, которые могут накапливаться на его поверхности.
Нужен ли скребок для языка
Первый простой шаг – аккуратно чистить язык от задней части к передней несколько раз с помощью зубной щетки и пасты. После этого нужно использовать скребок.
Скребок для языка может лучше справиться с удалением налета и бактерий с поверхности языка. Чистить щеткой – это нормально, но подумайте об этом так: если ваш ковер грязный и вы его просто трете щеткой, грязь будет втираться в волокна. А с помощью скребка он грязь снимается с поверхности,
– советует Паттерсон.
Исследования показывают, что использование скребка для языка эффективнее удаляет бактерии и улучшает свежесть дыхания, чем чистка языка щеткой.
Скребки для языка, изготовлены из пластика, меди или нержавеющей стали, можно найти в большинстве аптек, и они обычно стоят недорого.
От редакции: мы нашли качественное исследование, которое не подтвердило преимущества использования скребка над использованием только зубной щетки для улучшения запаха изо рта.
Польза чистки языка
Хотя уход за языком может не сразу приходить в голову, он важен для общей гигиены ротовой полости. Основные преимущества очистки языка:
- Улучшение восприятия вкуса. Когда вы очищаете поверхность языка, также очищаются рецепторы, которые смогут лучше воспринимать вкусы.
- Общее улучшение здоровья. Хорошая гигиена ротовой полости очень важна для общего состояния здоровья. Очищение языка помогает удалить вредные бактерии, которые вызывают воспаление десен, а также предотвратить появление кариеса. Игнорирование этих практик может привести к серьезным проблемам, таким как сердечные заболевания, рак и тому подобное.
Как правильно очищать язык
Добавьте очистку языка в свой утренний и вечерний уход за полостью рта:
- Почистите зубы и воспользуйтесь зубной нитью.
- Высуньте язык и слегка нажимая, проведите скребком по всей поверхности языка один или два раза, начиная от задней части языка и двигаясь к передней.
- Очистка не должна причинять боли или повреждений языка. Если больно, уменьшите давление.
- Промывайте скребок в теплой воде после каждого прохода и завершите процедуру, еще раз ополоснув скребок и рот водой.
Это быстрый и простой завершающий этап ухода за ротовой полостью, который может сделать вашу ротовую полость максимально чистой. Если ваш язык имеет какие-либо видимые признаки проблем (например, белый, черный или красный налет, язвы, которые не исчезают более двух недель), обязательно обратитесь к стоматологу для консультации.