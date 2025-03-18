Речь идет об уходе за языком – органом, который помогает вам говорить, жевать и глотать? Язык покрыт маленькими бугорками, которые называются сосочками, позволяющие вам чувствовать вкусы и текстуры во рту, объяснила стоматолог-гигиенист Cleveland Clinic Теника Петерсон, передает 24 Канал.

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По ее словам, язык также может быть очагом бактерий. Хотя большинство этих бактерий – "полезные," которые поддерживают здоровый баланс в ротовой полости, другие могут вызывать неприятный запах изо рта, кариес и инфекции десен.

Поэтому очистка языка это важная процедура, которая помогает избавиться от вредных бактерий, остатков пищи и отмерших клеток, которые могут накапливаться на его поверхности.

Нужен ли скребок для языка

Первый простой шаг – аккуратно чистить язык от задней части к передней несколько раз с помощью зубной щетки и пасты. После этого нужно использовать скребок.

Скребок для языка может лучше справиться с удалением налета и бактерий с поверхности языка. Чистить щеткой – это нормально, но подумайте об этом так: если ваш ковер грязный и вы его просто трете щеткой, грязь будет втираться в волокна. А с помощью скребка он грязь снимается с поверхности,

– советует Паттерсон.

Исследования показывают, что использование скребка для языка эффективнее удаляет бактерии и улучшает свежесть дыхания, чем чистка языка щеткой.

Скребки для языка, изготовлены из пластика, меди или нержавеющей стали, можно найти в большинстве аптек, и они обычно стоят недорого.

От редакции: мы нашли качественное исследование, которое не подтвердило преимущества использования скребка над использованием только зубной щетки для улучшения запаха изо рта.

Польза чистки языка

Хотя уход за языком может не сразу приходить в голову, он важен для общей гигиены ротовой полости. Основные преимущества очистки языка:

Улучшение восприятия вкуса. Когда вы очищаете поверхность языка, также очищаются рецепторы, которые смогут лучше воспринимать вкусы.

Когда вы очищаете поверхность языка, также очищаются рецепторы, которые смогут лучше воспринимать вкусы. Общее улучшение здоровья. Хорошая гигиена ротовой полости очень важна для общего состояния здоровья. Очищение языка помогает удалить вредные бактерии, которые вызывают воспаление десен, а также предотвратить появление кариеса. Игнорирование этих практик может привести к серьезным проблемам, таким как сердечные заболевания, рак и тому подобное.

Как правильно очищать язык

Добавьте очистку языка в свой утренний и вечерний уход за полостью рта:

Почистите зубы и воспользуйтесь зубной нитью. Высуньте язык и слегка нажимая, проведите скребком по всей поверхности языка один или два раза, начиная от задней части языка и двигаясь к передней. Очистка не должна причинять боли или повреждений языка. Если больно, уменьшите давление. Промывайте скребок в теплой воде после каждого прохода и завершите процедуру, еще раз ополоснув скребок и рот водой.

Это быстрый и простой завершающий этап ухода за ротовой полостью, который может сделать вашу ротовую полость максимально чистой. Если ваш язык имеет какие-либо видимые признаки проблем (например, белый, черный или красный налет, язвы, которые не исчезают более двух недель), обязательно обратитесь к стоматологу для консультации.