Микроскоп значительно улучшает качество лечения, ведь позволяет врачу детально рассмотреть проблемные участки. Чем больше деталей увидит стоматолог, тем выше будет качество и продолжительность лечения, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Association of Endodontists.

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Почему стоматологу нужен микроскоп

Вот основные преимущества использования микроскопа:

Благодаря микроскопу стоматолог может увидеть мельчайшие повреждения, изменение цвета эмали или трещины, которые невозможно заметить невооруженным глазом.

Раннее выявление трещин зуба позволяет предотвратить его потерю в будущем.

Микроскоп помогает врачу четче различать здоровые и пораженные ткани. В результате удаляется минимальное количество тканей, что делает пломбу меньше и долговечнее.

В ортопедии микроскоп обеспечивает более точное прилегание конструкций (например, коронок) к тканям зуба.

В эндодонтии (лечение корневых каналов) микроскоп чрезвычайно полезен, особенно при повторном лечении. Без увеличения риск оставить инфекцию в канале или повредить ткани значительно возрастает. Несмотря на то, что обзор Cochrane не обнаружил достаточного количества качественных исследований, подтверждающих преимущества лечения корневых каналов с микроскопом, Американская ассоциация эндодонтистов утверждает, что качество такого лечения выше. В некоторых случаях корневые каналы невозможно увидеть без увеличения.

Удобство работы с микроскопом

Комфорт для пациента

Чтобы рассмотреть объект размером полтора сантиметра, особенно если на нем есть пятна в 2 – 3 миллиметра или трещины толщиной с волос, стоматологу нужно приблизить глаза на расстояние около 30 см от зуба.

Но такая близость может создавать дискомфорт для пациента, особенно когда визит к стоматологу сам по себе вызывает стресс. Использование микроскопа позволяет врачу работать на комфортном расстоянии, не нарушая личного пространства пациента.

Во время лечения пациент лежит в горизонтальном положении, а врач работает за спинкой кресла. Объектив микроскопа расположен на расстоянии около 55 см от лица пациента, что делает процесс более комфортным.

Комфорт для врача

Использование микроскопа уменьшает нагрузку на глаза и спину стоматолога. Благодаря удобной рабочей позе, когда руки лежат на подлокотниках, а изображение через окуляр четкое, врачу не нужно наклоняться или сутулиться.

Еще одним преимуществом является возможность фиксации процесса лечения – врач может делать фото или записывать видео, чтобы показать пациенту все этапы работы. Кроме того, ассистент, наблюдая за процессом на экране, может значительно облегчить работу стоматолога.

Экономия денег в долгосрочной перспективе

Иногда люди готовы пожертвовать личным комфортом, чтобы сэкономить деньги. Однако, пытаясь сэкономить на качестве лечения, они рискуют потратить значительно больше в будущем.

Микроскоп позволяет выявить кариес или трещины на ранних стадиях, которые без увеличения останутся незамеченными. Устранить такие повреждения на начальном этапе гораздо проще, дешевле и с минимальным вмешательством.

Так, лечение с микроскопом обходится дороже – его стоимость может быть выше – до 20 тысяч гривен, в зависимости от сложности. Например, восстановление зуба с использованием микроскопа будет стоить 17 – 30 тысяч гривен. Но этот подход позволяет сохранить зуб даже в самых сложных ситуациях, тогда как без микроскопа, вероятнее всего, придется удалять зуб. Удаление, установка импланта и коронки обойдутся уже в 40–100 тысяч гривен.

Итак, лечение зубов с микроскопом – это не только о комфорте и качестве, но и о возможности избежать лишних расходов в будущем.