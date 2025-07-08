Как рассказывает Линда, семь лет она пыталась найти врача, звонила в разные клиники, но везде попадала только в длинные списки ожидания. Девон, город, в котором живет женщина, называют "стоматологической пустыней" – так много жителей региона не могут получить базовую помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

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Женщина сама себе вырвала зубы

Из-за постоянной боли и воспаления десен женщина была вынуждена питаться только мягкой пищей.

Я ела только детское питание и супы, не могла даже представить, что смогу пережевать что-то твердое. В конце концов, боль стала невыносимой – и я сама удалила зуб,

– вспоминает Линда.

Проблема осложнилась еще и тем, что без трех зубов ей не могли изготовить новую протезную пластину. Единственным выходом стало обращение к частному стоматологу, на что пришлось отложить всю пенсию. Переделка пластины обошлась в 200 фунтов – это почти весь недельный бюджет Линды.

"Я отдала годы уплаты налогов и взносов, поэтому по закону должна иметь право на бесплатную стоматологическую помощь. Но на практике это просто недоступно", – возмущается пенсионерка.

Национальная проблема

После многолетних сокращений финансирования, бюджета стоматологии в системе NHS (Национальной службы здравоохранения) хватает только для половины населения. По подсчетам парламентского комитета по здравоохранению, почти 12 миллионов жителей страны в 2024 году остались без государственной стоматологической помощи. Еще более тревожный факт: 9 из 10 государственных клиник больше не принимают новых взрослых пациентов.

Британская стоматологическая ассоциация уже призывает к немедленной реформе отрасли – ведь нынешнее состояние сферы не соответствует стандартам современной Европы. Великобритания тратит наименьшую долю своего медицинского бюджета на стоматологию среди всех стран Европы, и последствия этого уже ощущает каждый житель.