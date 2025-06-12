Нове дослідження, опубліковане в Journal of Applied Physiology, показало, що ця речовина може мати негативний вплив на клітини, що вистилають судини мозку, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи варто пити каву на голодний шлунок

Що виявили вчені

У лабораторних умовах учені виявили, що після впливу еритритолу (в дозі, еквівалентній одній підсолодженій порції напою – близько 30 грамів) клітини ендотелію показали ознаки порушення функції:

окислювальний стрес зріс на 75%,

синтез оксиду азоту знизився на 65%,

рівень ендотеліну-1 (речовини, що звужує судини) зріс на 30%,

знизилась здатність клітин виділяти t-PA — білок, що допомагає розчиняти тромби.

"Ці зміни потенційно пов'язані з підвищеним ризиком утворення тромбів та інсультів", – ідеться у дослідженні..

Зауважте. Попри те, що дослідження проводилось in vitro (тобто поза тілом людини), його результати збігаються з попередніми спостереженнями. Зокрема, у 2023 році інша робота цієї ж дослідницької групи показала: високий рівень еритритолу в крові корелює з підвищеним ризиком серцево-судинних подій.

Популярність еритролу

Еритритол залишається популярним інгредієнтом у "дієтичних" продуктах – він практично не впливає на рівень цукру та інсуліну, тож раніше вважався безпечним для людей з діабетом та метаболічним синдромом. Однак нові дані змушують вчених переглянути це припущення.

Перший автор дослідження, Оберн Беррі з Університету Колорадо, закликав споживачів обережніше ставитися до продуктів з еритритолом.

"Цей підсолоджувач може не бути таким безпечним, як прийнято вважати, особливо при регулярному вживанні", – пояснив він. Тож, поки не буде більше даних, учені радять контролювати його кількість у раціоні.