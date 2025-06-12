Новое исследование, опубликовано в Journal of Applied Physiology, показало, что это вещество может иметь негативное влияние на клетки, выстилающие сосуды мозга, передает 24 Канал.

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Что обнаружили ученые

В лабораторных условиях ученые обнаружили, что после воздействия эритритола (в дозе, эквивалентной одной подслащенной порции напитка – около 30 граммов) клетки эндотелия показали признаки нарушения функции:

окислительный стресс возрос на 75%,

синтез оксида азота снизился на 65%,

уровень эндотелина-1 (вещества, сужающего сосуды) вырос на 30%,

снизилась способность клеток выделять t-PA - белок, помогающий растворять тромбы.

"Эти изменения потенциально связаны с повышенным риском образования тромбов и инсультов", – говорится в исследовании.

Обратите внимание. Несмотря на то, что исследование проводилось in vitro (то есть вне тела человека), его результаты совпадают с предыдущими наблюдениями. В частности, в 2023 году другая работа этой же исследовательской группы показала: высокий уровень эритритола в крови коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Популярность эритрола

Эритритол остается популярным ингредиентом в "диетических" продуктах – он практически не влияет на уровень сахара и инсулина, поэтому ранее считался безопасным для людей с диабетом и метаболическим синдромом. Однако новые данные заставляют ученых пересмотреть это предположение.

Первый автор исследования, Оберн Берри из Университета Колорадо, призвал потребителей осторожнее относиться к продуктам с эритритолом.

"Этот подсластитель может не быть таким безопасным, как принято считать, особенно при регулярном употреблении", – объяснил он. Поэтому, пока не будет больше данных, ученые советуют контролировать его количество в рационе.