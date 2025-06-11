Есть данные, что кофе может способствовать похудению и защищать от ряда болезней, в частности диабета 2 типа, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, безопасно ли пить кофе на голодный желудок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Кофе и пищеварение: вызывает ли напиток проблемы

Кофеин и горечь кофе могут стимулировать выработку желудочной кислоты. Из-за этого существует мнение, что кофе может раздражать желудок, ухудшать симптомы таких расстройств, как синдром раздраженного кишечника (СРК), вызывать изжогу, язвы, тошноту, рефлюкс и расстройства пищеварения.

Некоторые утверждают, что пить кофе на голодный желудок особенно вредно, потому что отсутствие пищи не дает кислоте защитить слизистую желудка.

Однако научные исследования не подтверждают прямой связи между употреблением кофе, в том числе на пустой желудок, и проблемами с пищеварением.

"У небольшого количества людей кофе может вызвать неприятные симптомы, но частота и степень их появления не зависят от того, пьют ли кофе натощак, или с едой", – говорится в статье.

Внимание. Если вы замечаете у себя дискомфорт после кофе без еды, но не после кофе с едой, стоит подумать о коррекции способа употребления.

Поэтому, что правда

Кофе действительно повышает выработку желудочной кислоты, но не вызывает пищеварительных проблем у большинства людей, поэтому пить его на пустой желудок можно.

Еще один распространенный аргумент, что кофе на голодный желудок повышает уровень кортизола, гормона стресса. Кортизол регулирует метаболизм, кровяное давление и уровень сахара в крови, но чрезмерное его количество может вызвать проблемы со здоровьем.

Уровень кортизола естественно пиковый утром, когда мы просыпаемся. Кофе также стимулирует его выработку, поэтому некоторые считают, что утренний кофе натощак может быть опасным.

Однако у регулярных потребителей кофе реакция кортизола ослабевает, а некоторые исследования вообще не обнаружили повышения гормона. Кроме того, употребление кофе с пищей существенно не меняет этот эффект. А временное повышение уровня кортизола не вызывает долговременных проблем со здоровьем.

Итогкофе может вызвать кратковременное повышение кортизола, но это вряд ли приведет к негативным последствиям, независимо от того, пьете вы кофе на пустой желудок или нет.

Другие возможные побочные эффекты кофе

Кофе содержит кофеин, который может вызвать зависимость и негативные симптомы у чувствительных людей. Регулярное употребление изменяет химию мозга – для достижения эффекта требуется большая доза.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать тревожность, беспокойство, сердцебиение, усиление панических атак, головную боль, мигрень и повышение артериального давления.

Большинство специалистов советуют ограничивать суточную норму кофеина около 400 миллиграммов что соответствует примерно 4 – 5 чашкам кофе.

Из-за длительного воздействия кофеина, который может длиться до 7 часов, поздний кофе способен нарушать сон. Беременным женщинам стоит ограничить потребление до 1–2 чашек в день, ведь кофеин легко проходит через плаценту и действует дольше.