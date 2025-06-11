Є дані, що кава може сприяти схудненню та захищати від низки хвороб, зокрема діабету 2 типу, хвороби Альцгеймера та серцево-судинних захворювань. Однак, чи безпечно пити каву на голодний шлунок, розповідає 24 Канал з посиланням на healthline.

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Кава та травлення: чи викликає напій проблеми

Кофеїн та гіркота кави можуть стимулювати вироблення шлункової кислоти. Через це існує думка, що кава може подразнювати шлунок, погіршувати симптоми таких розладів, як синдром подразненого кишечника (СПК), викликати печію, виразки, нудоту, рефлюкс і розлади травлення.

Деякі стверджують, що пити каву на голодний шлунок особливо шкідливо, бо відсутність їжі не дає кислоті захистити слизову шлунка.

Проте наукові дослідження не підтверджують прямого зв'язку між вживанням кави, у тому числі на пустий шлунок, і проблемами з травленням.

"У невеликої кількості людей кава може викликати неприємні симптоми, але частота і ступінь їхньої появи не залежать від того, чи п’ють каву натщесерце, чи з їжею", – ідеться у статті.

Увага. Якщо ви помічаєте у себе дискомфорт після кави без їжі, але не після кави з їжею, варто подумати про корекцію способу вживання.

Тож, що правда

Кава дійсно підвищує вироблення шлункової кислоти, але не спричиняє травних проблем у більшості людей, тому пити її на порожній шлунок можна.

Ще один поширений аргумент, що кава на голодний шлунок підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. Кортизол регулює метаболізм, кров'яний тиск і рівень цукру в крові, але надмірна його кількість може викликати проблеми зі здоров’ям.

Рівень кортизолу природно піковий вранці, коли ми прокидаємося. Кава також стимулює його вироблення, тому дехто вважає, що ранкова кава натще може бути небезпечною.

Проте у регулярних споживачів кави реакція кортизолу слабшає, а деякі дослідження взагалі не виявили підвищення гормону. Крім того, вживання кави з їжею суттєво не змінює цей ефект. А тимчасове підвищення рівня кортизолу не викликає довготривалих проблем зі здоров'ям.

Підсумок: кава може викликати короткочасне підвищення кортизолу, але це навряд чи призведе до негативних наслідків, незалежно від того, п’єте ви каву на порожній шлунок чи ні.

Інші можливі побічні ефекти кави

Кава містить кофеїн, який може викликати залежність і негативні симптоми у чутливих людей. Регулярне вживання змінює хімію мозку – для досягнення ефекту потрібна більша доза.

Надмірне споживання кофеїну може спричинити тривожність, неспокій, серцебиття, посилення панічних атак, головний біль, мігрень і підвищення артеріального тиску.

Більшість фахівців радять обмежувати добову норму кофеїну близько 400 міліграмів що відповідає приблизно 4 – 5 чашкам кави.

Через тривалий вплив кофеїну, який може тривати до 7 годин, пізня кава здатна порушувати сон. Вагітним жінкам варто обмежити споживання до 1–2 чашок на день, адже кофеїн легко проходить через плаценту і діє довше.