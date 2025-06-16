Відповісти на це питання спробували автори масштабного дослідження, опублікованого у престижному Journal of Psychiatric Research. Висновки вражають: не сама низьковуглеводна дієта, а саме якість продуктів у раціоні визначає, чи збережете ви гарний настрій, пише 24 Канал.
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Види низьковуглеводного харчування
Група науковців із Китаю проаналізувала спосіб життя майже 29 тисяч дорослих, які брали участь у національному опитуванні з 2005 по 2018 рік. Для точності всі низьковуглеводні раціони поділили на три категорії:
- OLCD – стандартна низьковуглеводна дієта, коли просто скорочуються вуглеводи, а натомість збільшується кількість жирів і білків.
- HLCD – "здоровий" варіант низьковуглеводного харчування з акцентом на рослинні білки, ненасичені жири й мінімум оброблених вуглеводів.
- ULCD – "нездоровий" низьковуглеводний раціон з переважанням тваринних білків, насичених жирів і майже повним виключенням корисних джерел вуглеводів – фруктів, бобових, цільних злаків.
Яка дієта викликає депресію
Психологічний стан учасників науковці оцінювали за шкалою PHQ-9 – це інструмент, який широко використовують для виявлення симптомів депресії. Бал у 10 і більше вважається тривожним сигналом. Ось основні результати:
- Ті, хто частіше дотримувався здорової низьковуглеводної дієти (HLCD), рідше стикалися з ознаками депресії – ризик був нижчим приблизно на 30% у порівнянні з тими, чий раціон був менш якісним.
- У прихильників нездорових низьковуглеводних раціонів (ULCD) не виявили жодних позитивних змін для психіки.
- Стандартний низьковуглеводний підхід (OLCD) давав незначний позитивний ефект для настрою, але лише за помірного обмеження вуглеводів. Занадто суворе скорочення цієї користі не давало.
Чому так відбувається
Автори дослідження пояснюють: усе через запалення, окиснювальний стрес та баланс нейромедіаторів, таких як серотонін. Дієти, в яких переважають насичені жири й цукор, можуть спричиняти запальні процеси, пов'язані з розвитком депресії. А рослинні продукти – джерело фолієвої кислоти, вітамінів групи B та амінокислот – навпаки, підтримують здоров'я мозку.
Велику роль відіграють і додаткові фактори: здоров'я кишківника, якість сну та обмін речовин напряму пов’язані з емоційним станом. Тому експерти радять: щоб зменшити ризик депресії, важливо не просто рахувати грами вуглеводів, а звертати увагу на якість продуктів у тарілці.