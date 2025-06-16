Ответить на этот вопрос попытались авторы масштабного исследования, опубликованного в престижном Journal of Psychiatric Research. Выводы поражают: не сама низкоуглеводная диета, а именно качество продуктов в рационе определяет, сохраните ли вы хорошее настроение, пишет 24 Канал.
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Виды низкоуглеводного питания
Группа ученых из Китая проанализировала образ жизни почти 29 тысяч взрослых, которые участвовали в национальном опросе с 2005 по 2018 год. Для точности все низкоуглеводные рационы разделили на три категории:
- OLCD – стандартная низкоуглеводная диета, когда просто сокращаются углеводы, а взамен увеличивается количество жиров и белков.
- HLCD – "здоровый" вариант низкоуглеводного питания с акцентом на растительные белки, ненасыщенные жиры и минимум обработанных углеводов.
- ULCD – "нездоровый" низкоуглеводный рацион с преобладанием животных белков, насыщенных жиров и почти полным исключением полезных источников углеводов – фруктов, бобовых, цельных злаков.
Какая диета вызывает депрессию
Психологическое состояние участников ученые оценивали по шкале PHQ-9 – это инструмент, который широко используют для выявления симптомов депрессии. Балл в 10 и более считается тревожным сигналом. Вот основные результаты:
- Те, кто чаще придерживался здоровой низкоуглеводной диеты (HLCD), реже сталкивались с признаками депрессии – риск был ниже примерно на 30% по сравнению с теми, чей рацион был менее качественным.
- У сторонников нездоровых низкоуглеводных рационов (ULCD) не обнаружили никаких положительных изменений для психики.
- Стандартный низкоуглеводный подход (OLCD) давал незначительный положительный эффект для настроения, но только при умеренном ограничении углеводов. Слишком строгое сокращение этой пользы не давало.
Почему так происходит
Авторы исследования объясняют: все из-за воспаления, окислительный стресс и баланс нейромедиаторов, таких как серотонин. Диеты, в которых преобладают насыщенные жиры и сахар, могут вызывать воспалительные процессы, связанные с развитием депрессии. А растительные продукты – источник фолиевой кислоты, витаминов группы B и аминокислот – наоборот, поддерживают здоровье мозга.
Большую роль играют и дополнительные факторы: здоровье кишечника, качество сна и обмен веществ напрямую связаны с эмоциональным состоянием. Поэтому эксперты советуют: чтобы уменьшить риск депрессии, важно не просто считать граммы углеводов, а обращать внимание на качество продуктов в тарелке.