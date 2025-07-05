Как питаться, чтобы снизить холестерин

В частности, специалисты советуют сосредоточиться на продуктах, богатых клетчаткой, полезные жиры и растительные стеролы, которые помогают снижать "плохой" холестерин и поддерживать здоровье сердца, передает 24 Канал.

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Как завтракать при высоком холестерине:

Стоит основной акцент делать на цельнозерновые продукты, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб, потому что они содержат растворимую клетчатку. Не забывайте об орехах и семенах, которые богаты полезными ненасыщенными жирами. Зато избегайте завтраков с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, а это все жареные блюда, колбасные изделия и сдобная выпечка.

Стоит заменить круассаны, пирожные, булки на фрукты, особенно ягоды, которые содержат антиоксиданты. Также не лишним будет добавить нежирный йогурт или кисломолочные продукты с пробиотиками.

Важно. Сбалансированное питание поможет лучше контролировать уровень холестерина, а регулярность правильных завтраков будет способствовать общему здоровью и энергии на весь день.